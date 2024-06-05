В приложении «Дія» добавили удостоверение ветерана05.06.24
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федорив анонсировал новую услугу в приложении «Дія». Удостоверение ветерана теперь будет всегда под рукой.
Для этого нажмите «Добавить документ» — выберите «Удостоверение ветерана» — дайте разрешение на получение данных и нажмите «Добавить удостоверение». Документ в течение нескольких минут появится в приложении.
Добавить документ в Дія могут:
- участник боевых действий,
- человек с инвалидностью вследствие войны,
- участник войны,
- пострадавший участник Революции достоинства,
- член семьи погибшего ветерана войны,
- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
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В приложении «Дія» добавили удостоверение ветеранавойна обновление приложения события в Украине
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федорив анонсировал новую услугу в приложении «Дія». Удостоверение ветерана теперь будет всегда под рукой.
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