В приложении «Дія» добавили удостоверение ветерана

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федорив анонсировал новую услугу в приложении «Дія». Удостоверение ветерана теперь будет всегда под рукой.

Для этого нажмите «Добавить документ» — выберите «Удостоверение ветерана» — дайте разрешение на получение данных и нажмите «Добавить удостоверение». Документ в течение нескольких минут появится в приложении.

Добавить документ в Дія могут: