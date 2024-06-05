У додаток “Дія” додали посвідчення ветерана

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів анонсував нову послугу у додатку “Дія”. Посвідчення ветерана тепер завжди буде під рукою.

Для цього натисніть “Додати документ” – виберіть “Посвідчення ветерана” – дайте дозвіл на отримання даних та натисніть “Додати посвідчення”. Документ протягом декількох хвилин з’явиться у програмі.

Додати документ у Дія можуть: