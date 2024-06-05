У додаток “Дія” додали посвідчення ветерана05.06.24
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів анонсував нову послугу у додатку “Дія”. Посвідчення ветерана тепер завжди буде під рукою.
Для цього натисніть “Додати документ” – виберіть “Посвідчення ветерана” – дайте дозвіл на отримання даних та натисніть “Додати посвідчення”. Документ протягом декількох хвилин з’явиться у програмі.
Додати документ у Дія можуть:
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- потерпілий учасник Революції гідності
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого захисника та захисниці України.
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