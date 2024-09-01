В MOBA-шутер Valve Deadlock одновременно сыграли 106 тысяч человек. Игра пока доступна только по инвайтам01.09.24
Valve активно работает над своей следующей игрой, многопользовательским шутером Deadlock. Игра доступна только по приглашениям, что не помешало ей установить высокий пиковый онлайн. 29 августа в Deadlock одновременно играло 106 тысяч человек. Даже на момент написания этой новости в игре находилось более 67 тысяч человек, хотя просто так зайти в Deadlock нельзя. Тем не менее, проекту удалось привлечь значительное количество игроков.
Deadlock представляет собой MOBA-шутер от третьего лица с сражениями 6v6. Игроки управляют персонажами-героями и сопровождают NPC по нескольким «полосам», стремясь уничтожить стационарную оборону вражеской команды. Уничтожение вражеской обороны открывает доступ к «Покровителю» — огромному магически анимированному голему, которого необходимо победить, чтобы выиграть матч.
У Deadlock пока нет даже приблизительной даты релиза, так как Valve активно продолжает её разработку. Поэтому, если вы хотите поиграть, ждите приглашения либо от самой Valve, либо от друзей.
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В MOBA-шутер Valve Deadlock одновременно сыграли 106 тысяч человек. Игра пока доступна только по инвайтамValve игры статистика
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