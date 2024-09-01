У MOBA-шутер Valve Deadlock одночасно зіграли 106 тисяч людей. Гра поки що доступна тільки по інвайтам01.09.24
Valve активно працює над своєю наступною грою, розрахованим на багато користувачів шутером Deadlock. Гра доступна тільки на запрошення, що не завадило їй встановити високий піковий онлайн. 29 серпня у Deadlock одночасно грало 106 тисяч людей. Навіть на момент написання цієї новини у грі перебувало понад 67 тисяч людей, хоча просто так зайти до Deadlock не можна. Проте проекту вдалося залучити значну кількість гравців.
Deadlock є MOBA-шутер від третьої особи з битвами 6v6. Гравці керують персонажами-героями та супроводжують NPC по кількох “смужках”, прагнучи знищити стаціонарну оборону ворожої команди. Знищення ворожої оборони відкриває доступ до “Покровителя” – величезного магічно анімованого голема, якого необхідно перемогти, щоб виграти матч.
Deadlock поки немає навіть приблизної дати релізу, оскільки Valve активно продовжує її розробку. Тому, якщо ви хочете пограти, чекайте на запрошення або від самої Valve, або від друзів.
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У MOBA-шутер Valve Deadlock одночасно зіграли 106 тисяч людей. Гра поки що доступна тільки по інвайтамValve ігри статистика
Гра Deadlock є MOBA-шутер від третьої особи з битвами 6v6. Гравці керують персонажами-героями та супроводжують NPC по кількох “смужках”
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