В Google Messages можно будет выбирать качество фото при отправке

Google Messages добавила новую функцию в последней бета-версии приложения, которая позволяет пользователям выбирать разрешение отправляемых фотографий. Появились иконки «HD» и «HD+» в интерфейсе выбора фото, что дает возможность настраивать качество отправки изображений.

Опция «HD» оптимизирует изображение, уменьшая его качество ради быстрой отправки и экономии данных. В свою очередь, «HD+» сохраняет исходное разрешение фото, что требует больше данных и времени на отправку. При выборе пользователю будет отображаться иконка с выбранным разрешением в правом нижнем углу изображения.

Эта функция напоминает аналогичную возможность в WhatsApp, где пользователи могут выбирать между стандартным качеством и HD. Однако в Google Messages используется иконка «HD+» для обозначения исходного качества. Новая функция пока доступна только в бета-версии, и пока неизвестно, когда она будет внедрена для широкой аудитории.