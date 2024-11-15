У Google Messages можна буде вибирати якість фото під час відправлення15.11.24
Google Messages додала нову функцію в останній бета-версії програми, яка дозволяє користувачам вибирати дозвіл фотографій, що відправляються. З’явилися іконки “HD” та “HD+” в інтерфейсі вибору фото, що дає можливість настроювати якість надсилання зображень.
Опція “HD” оптимізує зображення, зменшуючи його якість заради швидкого надсилання та економії даних. У свою чергу, “HD+” зберігає вихідну роздільну здатність фото, що вимагає більше даних і часу на відправку. При виборі користувачеві відображатиметься іконка з вибраною роздільною здатністю в правому нижньому куті зображення.
Ця функція нагадує аналогічну можливість у WhatsApp, де користувачі можуть вибирати між стандартною якістю та HD. Однак у Google Messages використовується іконка HD+ для позначення вихідної якості. Нова функція поки що доступна тільки в бета-версії, і поки невідомо, коли вона буде впроваджена для широкої аудиторії.
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