Умные часы Redmi Watch 5 Lite получили AMOLED-дисплей, звонки через Bluetooth и автономность до 18 дней04.10.24
Xiaomi анонсировала бюджетные смарт-часы под названием Redmi Watch 5 Lite. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем с диагональю 1,96 дюйма и яркостью 600 нит, поддерживает функцию Always-on display и предлагает более 200 настраиваемых циферблатов. В числе функций новинки — датчик сердечного ритма и уровень кислорода в крови (SpO2), а также более 150 спортивных режимов для отслеживания активности.
Часы имеют водонепроницаемость по стандарту 5ATM и оснащены GPS, встроенным голосовым помощником Alexa, функцией Bluetooth-звонков и двумя микрофонами. По заявлению производителя, Redmi Watch 5 Lite могут работать до 18 дней на одном заряде.
На данный момент новинка доступна для покупки в Индии по цене $48. Информации о выходе часов на другие рынки пока нет.
Ранее Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 5 Active. Они имеют прямоугольный корпус с защитой по стандарту IPX8 и оснащены 2-дюймовым дисплеем с яркостью до 500 нит. Устройство поддерживает звонки по Bluetooth и включает различные датчики для мониторинга здоровья, такие как измерение уровня кислорода в крови (SpO2) и пульсометр. Часы могут отслеживать более 140 видов тренировок и мониторить сон пользователя.
Redmi Watch 5 Active оснащены аккумулятором ёмкостью 470 мАч, что обеспечивает до 18 дней автономной работы. Устройство работает на базе операционной системы HyperOS и поддерживает голосового помощника Alexa. Среди дополнительных функций — SOS, поиск телефона, театральный режим и фонарик.Продажи стартуют 3 сентября в Индии, а цена новинки составит $33.
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Умные часы Redmi Watch 5 Lite получили AMOLED-дисплей, звонки через Bluetooth и автономность до 18 днейRedmi Xiaomi умные часы
Умные часы Redmi Watch 5 Lite имеют водонепроницаемость по стандарту 5ATM и оснащены GPS, встроенным голосовым помощником Alexa, функцией Bluetooth-звонков и двумя микрофонами
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