Розумний годинник Redmi Watch 5 Lite отримав AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів.04.10.24
Xiaomi анонсувала бюджетний смарт-годинник під назвою Redmi Watch 5 Lite. Пристрій оснащений AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,96 дюйма і яскравістю 600 нит, підтримує функцію Always-on display і пропонує більше 200 циферблатів, що настроюються. Серед функцій новинки — датчик серцевого ритму та рівень кисню в крові (SpO2), а також понад 150 спортивних режимів для відстеження активності.
Годинник має водонепроникність за стандартом 5ATM і оснащений GPS, вбудованим голосовим помічником Alexa, функцією Bluetooth-дзвінків та двома мікрофонами. За заявою виробника Redmi Watch 5 Lite можуть працювати до 18 днів на одному заряді.
На даний момент новинка доступна для покупки в Індії за ціною 48 доларів. Інформації про вихід годинника на інші ринки поки немає.
Раніше Xiaomi представила новий розумний годинник Redmi Watch 5 Active. Вони мають прямокутний корпус із захистом за стандартом IPX8 та оснащені 2-дюймовим дисплеєм з яскравістю до 500 нит. Пристрій підтримує дзвінки через Bluetooth і включає різні датчики для моніторингу здоров’я, такі як вимірювання рівня кисню в крові (SpO2) та пульсометр. Годинник може відстежувати понад 140 видів тренувань та моніторити сон користувача.
Redmi Watch 5 Active оснащені акумулятором ємністю 470 мАг, що забезпечує до 18 днів автономної роботи. Пристрій працює на базі операційної системи HyperOS та підтримує голосового помічника Alexa. Серед додаткових функцій — SOS, пошук телефону, театральний режим та ліхтарик. Продажі стартують 3 вересня в Індії, а ціна новинки становитиме $33.
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Розумний годинник Redmi Watch 5 Lite отримав AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів.Redmi Xiaomi смарт-годинник
Розумний годинник Redmi Watch 5 Lite має водонепроникність за стандартом 5ATM і оснащений GPS, вбудованим голосовим помічником Alexa, функцією Bluetooth-дзвінків та двома мікрофонами
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