Розумний годинник Redmi Watch 5 Active з дисплеєм 2 дюйми, автономністю до 18 днів і HyperOS на борту коштують $3329.08.24
Xiaomi представила новий розумний годинник Redmi Watch 5 Active. Вони мають прямокутний корпус із захистом за стандартом IPX8 та оснащені 2-дюймовим дисплеєм з яскравістю до 500 нит. Пристрій підтримує дзвінки через Bluetooth і включає різні датчики для моніторингу здоров’я, такі як вимірювання рівня кисню в крові (SpO2) та пульсометр. Годинник може відстежувати понад 140 видів тренувань та моніторити сон користувача.
Redmi Watch 5 Active оснащені акумулятором ємністю 470 мАг, що забезпечує до 18 днів автономної роботи. Пристрій працює на базі операційної системи HyperOS та підтримує голосового помічника Alexa. Серед додаткових функцій – SOS, пошук телефону, театральний режим та ліхтарик. Продаж стартує 3 вересня в Індії, а ціна новинки складе $33.
Свого часу Redmi Watch 4 був оснащений прямокутним AMOLED LTPS дисплеєм із частотою кадрів 60 Гц та яскравістю 600 нит. Діагональ екрану складає 1,97 дюйма, а роздільна здатність становить 390 x 450 пікселів, а користувач може вибрати один із 200 циферблатів.
Redmi Watch 4 має стандартні функції, такі як вимірювання рівня кисню в крові, моніторинг якості та тривалості сну, відстеження менструального циклу та підрахунок частоти серцевих скорочень. Гаджет підтримує понад 150 різновидів спорту, обладнаний GPS та NFC. Вбудований акумулятор ємністю 470 мАг забезпечує до 20 днів автономної роботи.
Підключення до смартфонів здійснюється за допомогою Bluetooth 5.3. Redmi Watch 4 має водонепроникний стандарт IP68 і може занурюватися на глибину до 50 метрів. Смарт годинник Redmi Watch 4 вже доступний для придбання в Китаї за ціною $70.
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