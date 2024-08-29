Умные часы Redmi Watch 5 Active с дисплеем 2 дюйма, автономностью до 18 дней и HyperOS на борту стоят $33

Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 5 Active. Они имеют прямоугольный корпус с защитой по стандарту IPX8 и оснащены 2-дюймовым дисплеем с яркостью до 500 нит. Устройство поддерживает звонки по Bluetooth и включает различные датчики для мониторинга здоровья, такие как измерение уровня кислорода в крови (SpO2) и пульсометр. Часы могут отслеживать более 140 видов тренировок и мониторить сон пользователя.

Redmi Watch 5 Active оснащены аккумулятором ёмкостью 470 мАч, что обеспечивает до 18 дней автономной работы. Устройство работает на базе операционной системы HyperOS и поддерживает голосового помощника Alexa. Среди дополнительных функций — SOS, поиск телефона, театральный режим и фонарик. Продажи стартуют 3 сентября в Индии, а цена новинки составит $33.

В свое время Redmi Watch 4 был оснащен прямоугольным AMOLED LTPS дисплеем с частотой кадров 60 Гц и яркостью 600 нит. Диагональ экрана составляет 1,97 дюйма, а разрешение составляет 390 x 450 пикселей, а пользователь может выбрать один из 200 циферблатов.

Redmi Watch 4 имеет стандартные функции, такие как измерение уровня кислорода в крови, мониторинг качества и продолжительности сна, отслеживание менструального цикла и подсчет частоты сердечных сокращений. Гаджет поддерживает более 150 разновидностей спорта, оборудован GPS и NFC. Встроенный аккумулятор емкостью 470 мАч обеспечивает до 20 дней автономной работы.

Подключение к смартфонам производится с помощью Bluetooth 5.3. Redmi Watch 4 обладает водонепроницаемым стандартом IP68 и может погружаться на глубину до 50 метров. Смарт часы Redmi Watch 4 уже доступны для приобретения в Китае по цене $70.