Умные часы Garmin D2 Mach 2 за $1350 получили фонарик и улучшенные карты
Garmin представила премиальные смарт-часы D2 Mach 2 из авиационной серии, которые сменили модель D2 Mach 1 и получили обновлённый внешний вид вместе с расширенными деталями на цветных картах.
Устройство выпускается в двух размерах — 47 мм и 51 мм. Младшая версия оснащена титановым безелем и кожаным ремешком Oxford Brown. Вариант большего диаметра получил также титановое кольцо, однако с покрытием DLC тёмно-серого оттенка и соответствующий титановый браслет. В комплекте с обеими модификациями предусмотрен сине-чёрный силиконовый ремешок QuickFit Pilot.
Характеристики умных часов Garmin D2 Mach 2
Умные часы Garmin D2 Mach 2 оснащены сенсорным AMOLED-экраном, прикрытым сапфировым стеклом. В часах реализованы расширенные картографические функции, включая GPS, индикатор курса HSI и цветные карты с наиболее подробной детализацией среди устройств компании, как подчёркивает Garmin.
В корпус встроены динамик и микрофон: пользователь может отдавать голосовые команды, принимать и совершать звонки. Дополнительно предусмотрен фонарик с регулируемой яркостью и режимом красного свечения, который помогает ориентироваться в ночных условиях. Набор функций мониторинга включает измерение частоты сердечных сокращений, приложение для снятия ЭКГ, вечерний отчёт и контроль уровня энергии Body Battery.
По заявлению производителя, аккумулятора хватает до 26 дней работы или до 13 дней при активном Always-on-режиме. В режиме энергосбережения часы функционируют до 41 дня, а при GPS Only — до 84 часов.
Цена Garmin D2 Mach 2
Garmin D2 Mach 2 уже доступны в продаже на рынке США через официальный онлайн-магазин бренда. Цена версии с диаметром 47 мм составляет $1349,99, а модель 51 мм продаётся за $1499,99. Для сравнения, D2 Mach 1 при запуске предлагались от $1299,99.
