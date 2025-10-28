Розумний годинник Garmin D2 Mach 2 за $1350 отримав ліхтарик та покращені карти

Garmin представила преміальний смарт-годинник D2 Mach 2 з авіаційної серії, який змінив модель D2 Mach 1 і отримав оновлений зовнішній вигляд разом з розширеними деталями на кольорових картах.

Пристрій випускається у двох розмірах – 47 мм та 51 мм. Молодша версія оснащена титановим безелем та шкіряним ремінцем Oxford Brown. Варіант більшого діаметра отримав також титанове кільце, проте з покриттям DLC темно-сірого відтінку та відповідним браслетом титану. У комплекті з обома модифікаціями передбачено синьо-чорний силіконовий ремінець QuickFit Pilot.

Характеристики розумного годинника Garmin D2 Mach 2

Розумний годинник Garmin D2 Mach 2 оснащений сенсорним AMOLED-екраном, прикритим сапфіровим склом. У годиннику реалізовані розширені картографічні функції, включаючи GPS, індикатор курсу HSI та кольорові карти з найбільш детальною деталізацією серед пристроїв компанії, як наголошує Garmin.

У корпус вбудовані динамік та мікрофон: користувач може віддавати голосові команди, приймати та здійснювати дзвінки. Додатково передбачено ліхтарик з регульованою яскравістю та режимом червоного свічення, що допомагає орієнтуватися в нічних умовах. Набір функцій моніторингу включає вимірювання частоти серцевих скорочень, програму для зняття ЕКГ, вечірній звіт та контроль рівня енергії Body Battery.

За заявою виробника, акумулятора вистачає до 26 днів роботи або до 13 днів при активному режимі Always-on. У режимі енергозбереження годинник функціонує до 41 дня, а при GPS Only – до 84 годин.

Ціна Garmin D2 Mach 2

Garmin D2 Mach 2 вже доступні у продажу на ринку США через офіційний онлайн-магазин бренду. Ціна версії з діаметром 47 мм складає $1349,99, а модель 51 мм продається за $1499,99. Для порівняння, D2 Mach 1 під час запуску пропонувалися від $1299,99.