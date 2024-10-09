Умное кольцо Oura Ring 4 имеет 18 датчиков09.10.24
Компания Oura Health Oy представила новое поколение своих смартколец – Oura Ring 4. Основные обновления включают улучшение точности сенсоров, титановый корпус и новые технологии мониторинга. Это первое полностью круглое кольцо Oura, доступное в расширенной линейке размеров от 4 до 15. Кольцо легкое и способно работать до 8 дней без подзарядки.
Ключевым новшеством стало внедрение технологии Smart Sensing, улучшающей точность сбора данных. Умное кольцо получило 18 сенсоров (вместо 8 в предыдущем поколении), адаптирующихся к форме пальца владельца, обеспечивая лучший сигнал и более точное измерение показателей здоровья, в том числе уровня кислорода в крови (SpO2). Технология повысила точность ночных измерений SpO2 на 30%, а также улучшила точность индекса нарушения дыхания (BDI) на 15%. Разрывы данных относительно частоты пульса уменьшены на 7% (дневной) и на 31% (ночной).
Также Oura обновила свое приложение, сделав его более удобным для пользователей. Программа теперь имеет три основных вкладки: ежедневные показатели, подробнее о состоянии здоровья и долгосрочном прогрессе.
Oura Ring 4 будет доступна с 15 октября 2024 года по цене от $349, что на $50 дороже предыдущего поколения. Также сохраняется подписка за $5,99 в месяц для доступа ко всем функциям кольца.
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