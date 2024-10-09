Розумне кільце Oura Ring 4 має 18 датчиків

Компанія Oura Health Oy представила нове покоління своїх смарткілець – Oura Ring 4. Основні оновлення включають покращення точності сенсорів, титановий корпус та нові технології моніторингу. Це перше повністю кругле кільце Oura, доступне в розширеній лінійці розмірів від 4 до 15. Кільце легке та здатне працювати до 8 днів без підзарядки.

Ключовим нововведенням стало впровадження технології Smart Sensing, яка покращує точність збору даних. Розумне кільце отримало 18 сенсорів (замість 8 у попередньому поколінні), що адаптуються до форми пальця власника, забезпечуючи кращий сигнал і точніший вимір показників здоров’я, у тому числі рівня кисню в крові (SpO2). Технологія підвищила точність нічних вимірів SpO2 на 30%, а також покращила точність індексу порушення дихання (BDI) на 15%. Розриви даних щодо частоти пульсу зменшено на 7% (денний) та на 31% (нічний).

Також Oura оновила свою програму, зробивши її більш зручною для користувачів. Програма тепер має три основні вкладки: щоденні показники, докладніше про стан здоров’я та довгостроковий прогрес.

Oura Ring 4 буде доступна з 15 жовтня 2024 року за ціною від $349, що на $50 дорожче за попереднє покоління. Також зберігається підписка за $5,99 на місяць для доступу до всіх функцій кільця.