Укрзалізниця добавит верификацию через Дію при покупке билетов

С 1 августа 2025 года для покупки и возврата билетов на отдельные внутренние поезда «Укрзализныця» начнёт обязательную верификацию через цифровую подпись в приложении «Дія». Пока речь идет о пилотном проекте, который затронет пять популярных направлений:

№ 105/106 Одесса — Киев

№ 91/92 Львов — Киев

№ 29/30 Киев — Ужгород

№ 12 Львов — Одесса

№ 27/28 Киев — Чоп

Приобрести билеты на эти маршруты можно будет только онлайн и только после подтверждения личности через «Дія.Підпис». Продажи через кассы на этих направлениях временно отключены, что может создать трудности для пассажиров. Согласно исследованию, почти 60% украинцев всё ещё не используют государственное приложение «Дія».

Ограничения не распространяются на билеты из специального военного резерва — они по-прежнему доступны через платформу «Армія+» и приложение «Укрзализныци».

Также перевозчик готовит внедрение авторизации через BankID в официальном приложении. Это ещё один шаг в борьбе с автоматическим массовым выкупом билетов ботами и перекупщиками.

С начала лета, когда спрос на поездки традиционно возрастает, многие пассажиры жаловались на исчезновение билетов уже в первые минуты после старта продаж. Почти одновременно в Telegram начали появляться предложения перепродажи по завышенным ценам — в 2–3 раза выше номинала.

«Укрзализныця» уже заблокировала более 2800 аккаунтов, уличённых в нарушении правил. Однако полностью решить проблему пока не удалось. Ранее аналогичная верификация уже использовалась на международных рейсах — теперь её постепенно расширяют на внутренние направления.

Кроме того, платформа OLX присоединилась к борьбе с мошенничеством, блокируя объявления с фейковыми или перекупленными билетами. Параллельно усиливаются и проверки документов при посадке: на некоторых станциях выборочно работают группы военизированной охраны.