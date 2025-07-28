Укрзалізниця добавит верификацию через Дію при покупке билетов28.07.25
С 1 августа 2025 года для покупки и возврата билетов на отдельные внутренние поезда «Укрзализныця» начнёт обязательную верификацию через цифровую подпись в приложении «Дія». Пока речь идет о пилотном проекте, который затронет пять популярных направлений:
- № 105/106 Одесса — Киев
- № 91/92 Львов — Киев
- № 29/30 Киев — Ужгород
- № 12 Львов — Одесса
- № 27/28 Киев — Чоп
Приобрести билеты на эти маршруты можно будет только онлайн и только после подтверждения личности через «Дія.Підпис». Продажи через кассы на этих направлениях временно отключены, что может создать трудности для пассажиров. Согласно исследованию, почти 60% украинцев всё ещё не используют государственное приложение «Дія».
Ограничения не распространяются на билеты из специального военного резерва — они по-прежнему доступны через платформу «Армія+» и приложение «Укрзализныци».
Также перевозчик готовит внедрение авторизации через BankID в официальном приложении. Это ещё один шаг в борьбе с автоматическим массовым выкупом билетов ботами и перекупщиками.
С начала лета, когда спрос на поездки традиционно возрастает, многие пассажиры жаловались на исчезновение билетов уже в первые минуты после старта продаж. Почти одновременно в Telegram начали появляться предложения перепродажи по завышенным ценам — в 2–3 раза выше номинала.
«Укрзализныця» уже заблокировала более 2800 аккаунтов, уличённых в нарушении правил. Однако полностью решить проблему пока не удалось. Ранее аналогичная верификация уже использовалась на международных рейсах — теперь её постепенно расширяют на внутренние направления.
Кроме того, платформа OLX присоединилась к борьбе с мошенничеством, блокируя объявления с фейковыми или перекупленными билетами. Параллельно усиливаются и проверки документов при посадке: на некоторых станциях выборочно работают группы военизированной охраны.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Набор клавиатуры и мышки Logitech MK250 должен стать очередным бестселлером компании в классе доступных комбо-комплектов. Разберемся почему
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Укрзалізниця добавит верификацию через Дію при покупке билетов сервис события в Украине
С 1 августа 2025 года для покупки и возврата билетов на отдельные внутренние поезда «Укрзализныця» начнёт обязательную верификацию через цифровую подпись в приложении «Дія».
Google отключит сервис коротких ссылок goo.gl Google сервис
Сервис Google сокращённых ссылок goo.gl прекратит работу 25 августа 2025 года. С этого дня все такие ссылки станут недействительными
Укрзалізниця добавит верификацию через Дію при покупке билетов
Google отключит сервис коротких ссылок goo.gl
WhoFi: Wi-Fi научился распознавать людей по искажению сигнала
Мышка Razer Cobra HyperSpeed с 26 000 DPI стоит $100
Монитор Asus ProArt PA32QCV с матрицей 6K и поддержкой HDR10 с VESA DisplayHDR 600 стоит $1300
Nothing CMF Watch 3 Pro оснащены OLED-дисплеем и GPS
Kioxia выпустила рекордно большой SSD 246 ТБ
Battlefield 6 — вышел первый трейлер и подробности о мультиплеере
Компания Epson отмечает 20 лет работы в Украине
В Украине начали выпуск платформы KVERTUS AD BERSERK для РЭБ
Razer выпустила набор игровой периферии для фанатов Покемонов