Укрзалізниця додасть верифікацію через Дію під час купівлі квитків

З 1 серпня 2025 року для придбання та повернення квитків на окремі внутрішні потяги «Укрзалізниця» розпочне обов’язкову верифікацію через цифровий підпис у додатку «Дія». Поки що йдеться про пілотний проект, який торкнеться п’яти популярних напрямків:

№105/106 Одеса — Київ

№91/92 Львів — Київ

№29/30 Київ — Ужгород

№12 Львів — Одеса

№27/28 Київ — Чоп

Придбати квитки на ці маршрути можна буде лише онлайн та лише після підтвердження особи через «Дія.Підпис». Продаж через каси на цих напрямках тимчасово відключено, що може створити труднощі для пасажирів. Згідно з дослідженням, майже 60% українців все ще не використовують державну програму «Дія».

Обмеження не поширюються на квитки зі спеціального військового резерву — вони, як і раніше, доступні через платформу «Армія+» та додаток «Укрзалізниці».

Також перевізник готує запровадження авторизації через BankID в офіційному додатку. Це ще один крок у боротьбі з автоматичним масовим викупом квитків ботами та перекупниками.

З початку літа, коли попит на поїздки традиційно зростає, багато пасажирів скаржилися на зникнення квитків вже перші хвилини після старту продажів. Майже одночасно в Telegram почали з’являтися пропозиції перепродажу за завищеними цінами — у 2–3 рази вище від номіналу.

«Укрзалізниця» вже заблокувала понад 2800 облікових записів, викритих у порушенні правил. Проте повністю вирішити проблему поки що не вдалося. Раніше аналогічна верифікація вже використовувалася на міжнародних рейсах – тепер її поступово розширюють на внутрішні напрямки.

Крім того, платформа OLX приєдналася до боротьби з шахрайством, блокуючи оголошення з фейковими чи перекупленими квитками. Паралельно посилюються перевірки документів при посадці: на деяких станціях вибірково працюють групи воєнізованої охорони.