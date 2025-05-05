Украинский морской беспилотник Magura V7 сбил два российских истребителя Су-30

Впервые надводный беспилотник смог уничтожить боевой самолет — речь идет об украинском дроне Magura V7, который сбил российский истребитель Су-30 в районе Черного моря. Об этом сообщает портал NavalNews, публикуя первое фото дрона, задействованного в уникальной операции.

По данным источника, Magura V7 является новой модификацией предыдущего варианта Magura V5. Его размеры увеличены – около восьми метров в длину, тогда как у предшественника этот показатель составлял 5,5 метра. Кроме того, конструкция адаптирована к действиям в сложных морских условиях, а на борту установлены улучшенные сенсоры и коммуникационные системы.

Ключевым элементом нового дрона стали две американские ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. Они закреплены на пусковых направляющих и, вероятно, могут изменять положение боевого применения. Ракеты имеют инфракрасное самонаведение и способны поражать цели на расстоянии до 10 км.

Ранее The War Zone, ссылаясь на слова главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, сообщал, что 2 мая украинские катера уничтожили два российских самолета с помощью американских ракет. Правда, один из этих эпизодов не был запечатлен на видео.

В 2023 году в ГУР также заявляли об использовании у Magura советских ракет Р-73 с инфракрасной головкой самонаведения. В конце декабря прошлого года именно с такими боеприпасами украинские катера впервые уничтожили два вертолета Ми-8.

В акватории российского порта Новороссийск украинская разведка применила три беспилотных катера Magura-7, предназначенных для поражения воздушных целей. Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, речь идет о модернизированной версии дронов Magura V5, приспособленной специально для ведения боевых действий против авиации.

В отличие от предыдущих операций с использованием советских ракет Р-73, которыми 31 декабря 2024 года были сбиты два вертолета Ми-8, на этот раз использовались американские ракеты AIM-9 Sidewinder с инфракрасным наведением. Это стало первым в истории случаем, когда катера-беспилотники уничтожили истребители, а ракеты AIM-9 были применены с морской платформы.

Портал NavalNews опубликовал первое фото катера Magura-7, оснащенного пусковой установкой с одной из этих ракет. Буданов назвал атаку «историческим моментом», подчеркнув уникальность события.

По данным ГУР, экипаж одного Су-30 катапультировался и был подобран гражданским судном. Предположительно, пилоты второго самолета погибли. Уничтожение одного из истребителей зафиксировано на видео, атаку на второй зафиксировать не удалось.

Для справки, AIM-9 Sidewinder — это управляемая ракета класса «воздух–воздух» с инфракрасным самонаведением. Она была принята на вооружение в США еще в 1956 году и с тех пор неоднократно модернизировалась. Сегодня ракета остается на вооружении в десятках стран и применяется в различных конфигурациях, включая варианты «воздух–поверхность» и «поверхность–воздух».