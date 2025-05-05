Український морський безпілотник Magura V7 збив два російські винищувачі Су-30

Вперше надводний безпілотник зміг знищити бойовий літак – йдеться про український дрон Magura V7, який збив російський винищувач Су-30 в районі Чорного моря. Про це повідомляє портал NavalNews, публікуючи перше фото дрона, задіяного в унікальній операції.

За даними джерела, Magura V7 є новою модифікацією попереднього варіанта Magura V5. Його розміри збільшено – близько восьми метрів у довжину, тоді як у попередника цей показник становив 5,5 метри. Крім того, конструкція адаптована до дій у складних морських умовах, а на борту встановлені покращені сенсори та комунікаційні системи.

Ключовим елементом нового дрона стали дві американські ракети класу “повітря-повітря” AIM-9 Sidewinder. Вони закріплені на пускових напрямних та, ймовірно, можуть змінювати положення бойового застосування. Ракети мають інфрачервоне самонаведення та здатні вражати цілі на відстані до 10 км.

Раніше The War Zone, посилаючись на слова голови Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, повідомляв, що 2 травня українські катери знищили два російські літаки за допомогою американських ракет. Щоправда, один із цих епізодів не був зображений на відео.

2023 року в ГУР також заявляли про використання у Magura радянських ракет Р-73 з інфрачервоною головкою самонаведення. Наприкінці грудня минулого року саме з такими боєприпасами українські катери вперше знищили два вертольоти Мі-8.

В акваторії російського порту Новоросійськ українська розвідка застосувала три безпілотні катери Magura-7, призначені для ураження повітряних цілей. Про це розповів голова ГУР Кирило Буданов. За його словами, йдеться про модернізовану версію дронів Magura V5, пристосовану спеціально для ведення бойових дій проти авіації.

На відміну від попередніх операцій з використанням радянських ракет Р-73, якими 31 грудня 2024 року було збито два вертольоти Мі-8, цього разу використовувалися американські ракети AIM-9 Sidewinder з інфрачервоним наведенням. Це стало першим в історії нагодою, коли катери-безпілотники знищили винищувачі, а ракети AIM-9 були застосовані з морської платформи.

Портал NavalNews опублікував перше фото катера Magura-7, оснащеного пусковою установкою з однієї з цих ракет. Буданов назвав атаку «історичним моментом», наголосивши на унікальності події.

За даними ГУР, екіпаж одного Су-30 нажаль встиг катапультуватися і був підібраний цивільним судном. Імовірно, пілоти другого літака загинули. Знищення одного із винищувачів зафіксовано на відео, атаку на другий зафіксувати не вдалося.

Для довідки, AIM-9 Sidewinder – це керована ракета класу “повітря-повітря” з інфрачервоним самонаведенням. Вона була прийнята на озброєння в США ще 1956 року і з того часу неодноразово модернізувалася. Сьогодні ракета залишається на озброєнні в десятках країн і застосовується в різних конфігураціях, включаючи варіанти “повітря-поверхня” та “поверхня-повітря”.