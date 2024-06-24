Украина представила новый дрон «Булава», с максимальной скоростью 100 км/ч

Украинско-чешская компания UAC представила на стенде Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) новый ударный дрон «Булава», который в экспортной версии носит название «Mace».

Этот украинский дрон с Х-образным оперением оснащен мощной комбинированной кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг и способен поражать цели на расстоянии до 60 километров.

По своим характеристикам «Булава» имеет общий взлетный вес 11 кг и взлетает с помощью специальной катапульты. Электрический двигатель позволяет дрону развивать скорость до 100 км/ч и находиться в воздухе до 50 минут, с максимальной высотой полета до 2000 метров.

Полётом «Булавы» может управлять оператор или он может летать по спутниковым координатам. Дрон оснащен модулем связи с шифрованным каналом и CRPA-антенной, устойчивой к радиопомехам. Он также использует MESH-технологию передачи данных через беспилотник-ретранслятор. Наведение на цель осуществляется с помощью оптической станции, которая имеет дневной и ночной тепловизионный канал. Разработчики отмечают, что наведение может выполняться оператором или с помощью системы на основе машинного зрения.