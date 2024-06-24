Україна представила новий дрон “Булава” з максимальною швидкістю 100 км/год

Українсько-чеська компанія UAC представила на заході оборонної промисловості України (NAUDI) новий ударний дрон “Булава”, який в експортній версії зветься “Mace”.

Цей український дрон з Х-подібним оперенням оснащений потужною комбінованою кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою 3,6 кг та здатний вражати цілі на відстані до 60 кілометрів.

За своїми характеристиками “Булава” має загальну злітну вагу 11 кг і злітає за допомогою спеціальної катапульти. Електричний двигун дозволяє дрону розвивати швидкість до 100 км/год та перебувати у повітрі до 50 хвилин, з максимальною висотою польоту до 2000 метрів.

Польотом “Булави” може керувати оператор або він може літати супутниковими координатами. Дрон оснащений модулем зв’язку із шифрованим каналом та CRPA-антеною, стійкою до радіоперешкод. Він також використовує MESH-технологію передачі даних через безпілотник-ретранслятор. Наведення на ціль здійснюється за допомогою оптичної станції, яка має денний та нічний тепловізійний канал. Розробники зазначають, що наведення може виконуватись оператором або за допомогою системи на основі машинного зору.