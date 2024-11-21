Смартфони Samsung стануть цифровими ключами для автомобілів Audi

Samsung представила нове розширення можливостей Samsung Wallet, що дозволяє власникам смартфонів Galaxy використовувати їх як цифрові ключі для автомобілів Audi. Ця функція реалізована із застосуванням технології надширокосмугового зв’язку (UWB) і робить керування автомобілем зручнішим та безпечнішим.

Тепер користувачі можуть блокувати та розблокувати свої автомобілі, а також заводити двигун без використання фізичного ключа. У разі втрати смартфона доступ до цифрового ключа можна оперативно вимкнути через сервіс Samsung Find.

Функція Digital Key сумісна з рядом моделей Audi, включаючи A6 e-tron, Q6 e-tron та A5, та підтримується на пристроях Galaxy з операційною системою Android 13 та вище. Також власники зможуть ділитися ключами з іншими користувачами, надаючи або відкликаючи віддалений доступ.

Samsung наголошує на безпеці, використовуючи стандарти шифрування рівня EAL6+ і вимагаючи біометричну автентифікацію або введення PIN-коду для взаємодії з автомобілем.

Розгортання функції розпочалося у листопаді та охопить європейські країни, включаючи Велику Британію, Іспанію, Італію, Францію та Німеччину. Надалі Samsung планує розширити доступ до функції на інші ринки.