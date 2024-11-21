Смартфоны Samsung станут цифровыми ключами для автомобилей Audi21.11.24
Samsung представила новое расширение возможностей Samsung Wallet, которое позволяет владельцам смартфонов Galaxy использовать их как цифровые ключи для автомобилей Audi. Эта функция реализована с применением технологии сверхширокополосной связи (UWB) и делает управление автомобилем более удобным и безопасным.
Теперь пользователи могут блокировать и разблокировать свои автомобили, а также заводить двигатель без использования физического ключа. В случае утери смартфона доступ к цифровому ключу можно оперативно отключить через сервис Samsung Find.
Функция Digital Key совместима с рядом моделей Audi, включая A6 e-tron, Q6 e-tron и A5, и поддерживается на устройствах Galaxy с операционной системой Android 13 и выше. Также владельцы смогут делиться ключами с другими пользователями, предоставляя или отзывая доступ удаленно.
Samsung делает акцент на безопасности, используя стандарты шифрования уровня EAL6+ и требуя биометрическую аутентификацию или ввод PIN-кода для взаимодействия с автомобилем.
Развертывание функции началось в ноябре и охватит европейские страны, включая Великобританию, Испанию, Италию, Францию и Германию. В дальнейшем Samsung планирует расширить доступ к функции на другие рынки.
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