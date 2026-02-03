Смартфони Redmi Turbo 5 та Turbo 5 Max отримали чіп Dimensity 9500 та акумулятор 9000 мА·год

Після кількох тизерів та анонсів Xiaomi провела презентацію нових продуктів під брендом Redmi. Головною зіркою заходу став Redmi Turbo 5 Max, проте разом із ним компанія представила і доступніший, але все ще потужний смартфон – Redmi Turbo 5.

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 став першим у світі смартфоном на новому процесорі MediaTek Dimensity 8500. Він працює в парі з оперативною пам’яттю LPDDR5 об’ємом 12 або 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 на 256 або 512 ГБ. Для стабільної роботи під навантаженням Xiaomi застосувала новий програмний механізм Rampage Engine, який точніше налаштовує частоти CPU, GPU і навіть DDR-пам’яті, забезпечуючи стабільну продуктивність в іграх та тривалих навантаженнях. Також заявлені покращена робота бездротового зв’язку на кілометрових дистанціях, краща сумісність із пристроями Apple та підтримка міжплатформного обміну файлами та повідомленнями.

У новинці встановлений 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1268х2756 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та підтримкою Dolby Vision, HDR10+ та HDR Vivid. Xiaomi порівнює рівень екрану із преміальними флагманами. Панель використовується фірмовою технологією Super Sunlight Screen з люмінофором M10 і досягає пікової яскравості 3500 ніт.

На задній панелі розташована подвійна камера: 50-мегапіксельний основний модуль з діафрагмою f/1.5, еквівалентною фокусною відстанню 26 мм та оптичною стабілізацією, а також 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль з діафрагмою f/2.2 та кутом. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

Redmi Turbo 5 отримав акумулятор ємністю 7560 мАч з підтримкою швидкого заряджання провідною потужністю 100 Вт і бездротової на 27 Вт. Захист від пилу та води відповідає стандартам IP66, IP68, IP69 та IP69K.

У Китаї ціна Redmi Turbo 5 починається з 1999 юанів, що еквівалентно приблизно $287, за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті та досягає 2599 юанів, або близько $375, за максимальну конфігурацію. Продажі на внутрішньому ринку вже стартували, смартфон доступний у кольорах Shadow Black, Light Sea Green та Auspicious Cloud White.

Redmi Turbo 5 Max

Смартфон Redmi Turbo 5 Max оснащений 6,83-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Панель підтримує пікову яскравість до 3500 нит, ШИМ-затемнення на частоті 3840 Гц, DC Dimming та Dolby Vision.

За продуктивність відповідає MediaTek Dimensity 9500s – спрощена версія флагманського Dimensity 9500 з рівнем швидкодії, близьким до Dimensity 9400. Процесор працює в парі з оперативною пам’яттю LPDDR5X об’ємом до 16 ГБ та накопичувачем UFS 5.1 ємністю.

Камерна система включає 50-мегапіксельний основний модуль Light Fusion 600 з підтримкою OIS і EIS, а також 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру. Обидві камери здатні записувати відео в 4K за 60 кадрів в секунду.

Ключова особливість Redmi Turbo 5 Max – акумулятор ємністю 9000 мА·год, один із найбільших серед смартфонів Redmi. Він підтримує швидку провідну зарядку потужністю 100 Вт та зворотну провідну зарядку на 27 Вт. Xiaomi заявляє до 11 години 10 хвилин автономної роботи, можливо за показником включеного екрану. Захист корпусу від пилу та води також відповідає стандартам IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Новинка працює на Android 16 з HyperOS 3. Серед оснащення – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, стереодинаміки, інфрачервоний порт та підтримка двох nano-SIM.

Корпус смартфона виконаний з металевою рамкою, а задня панель виготовлена ​​зі скловолокна. Візуально модель виділяється подвійним кільцевим “турбінним” світловим елементом на задній кришці. Redmi Turbo 5 Max доступний у кольорах Shadow Black, Ocean Blue, Cloud White та Sunshine Orange, дизайн якого натхненний iPhone 17 Pro. Ціни в Китаї варіюються від 2499 юанів, або приблизно $359, за версію 12/256 ГБ до 3099 юанів, або близько $445, за конфігурацію з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті.