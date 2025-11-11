Смартфон Moto G67 Power за $190 отримав акумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 і корпус аля шкірзам11.11.25
Motorola офіційно доповнила серію G новим смартфоном Moto G67 Power, головною особливістю якого стала величезна батарея на 7000 мАгод типу Si/C. Виробник обіцяє до двох днів автономної роботи без заряджання.
Новинка отримала 6,7-дюймовий LCD-дисплей Full HD+ із частотою 120 Гц та захисним склом Corning Gorilla Glass 7i. Корпус має захист IP64 від пилу та бризок, а також відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H.
Працює Moto G67 Power на чіпі Snapdragon 7s Gen 2, має до 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища. Є сканер відбитків пальців на бічній панелі, стереодинаміки та задня панель із екошкіри.
Камера складається з 50 Мпікс основного сенсора Sony LYT 600 і 8 МП надширококутного модуля, а передня має роздільну здатність 32 Мпікс.
Смартфон Moto G67 Power працює на Android 15, отримає одне велике оновлення ОС та три роки патчів безпеки.
Moto G67 Power представлений у трьох кольорах, створених спільно з Pantone – Cilantro, Parachute Purple та Blue Curacao. Продаж стартує 12 листопада, а базова версія 8/128 ГБ коштуватиме близько 190 доларів.
