Шутер Spectre Divide дозволяє грати одразу двома персонажами. Його розробляли автори Apex Legends, Call of Duty, CS:GO та Overwatch

Студія Mountaintop, що складається з розробників таких шутерів, як Apex Legends, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Halo та Valorant, представила новий проект – Spectre Divide. Барвистий шутер змагання з мультиплікаційною графікою і виглядом від першої особи обіцяє привнести свіжі ідеї в жанр.

Spectre Divide, що розробляється для ПК і доступна через Steam, пропонує унікальний геймплей: гравці грають двома персонажами, між якими можна перемикатися під час матчу. Це нововведення додає глибину та стратегічний елемент, що вимагає від гравців швидкої реакції та вміння. адаптуватися до мінливих умов бою.

Сеттинг гри перенесе гравців у світ недалекого майбутнього, де жителі міста беруть участь у небезпечних змаганнях. Перед кожним раундом гравці можуть вибирати набори здібностей та зброї, підлаштовуючи свій стиль гри під конкретні завдання та супротивників. Такий підхід забезпечує різноманітність тактик та можливість використання різних стратегій.

Цікаво, що головним консультантом з розробки Spectre Divide виступає відомий кіберспортсмен Shroud, що обіцяє продумані механіки та орієнтацію на кіберспортивні стандарти. Дата релізу поки що невідома, але гра вже викликає великий інтерес у спільноти.