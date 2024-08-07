Разработчики Apex Legends, Call of Duty, CS:GO и Overwatch выпустили свой необычный сетевой шутер Spectre Divide

Студия Mountaintop, состоящая из разработчиков таких шутеров, как Apex Legends, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Halo и Valorant, представила новый проект — Spectre Divide. Красочный соревновательный шутер с мультипликационной графикой и видом от первого лица обещает привнести свежие идеи в жанр.

Spectre Divide, разрабатываемая для ПК и доступная через Steam, предлагает уникальный геймплей: игроки управляют двумя персонажами, между которыми можно переключаться в ходе матча. Это нововведение добавляет глубину и стратегический элемент, требующий от игроков быстрой реакции и умения адаптироваться к меняющимся условиям боя.

Сеттинг игры перенесет игроков в мир недалекого будущего, где жители города участвуют в опасных соревнованиях. Перед каждым раундом игроки могут выбирать наборы способностей и оружия, подстраивая свой стиль игры под конкретные задачи и противников. Такой подход обеспечивает разнообразие тактик и возможность использования различных стратегий.

Интересно, что в качестве главного консультанта по разработке Spectre Divide выступает известный киберспортсмен Shroud, что обещает продуманные механики и ориентацию на киберспортивные стандарты. Дата релиза пока неизвестна, но игра уже вызывает большой интерес у сообщества.