ШІ Google Gemini Live тепер підтримує українську мову22.11.24
Google надав підтримку Gemini Live українською мовою. Функція вже доступна на Android та незабаром з’явиться на iOS. Щоб активувати українську мову, необхідно оновити програму Google до останньої версії, зайти в налаштування, вибрати пункт “Мова та регіон” та встановити українську. Після цього функція стане доступною для використання.
Gemini Live допомагає виконувати безліч завдань. Наприклад, можна додати зустріч у календар, знайти потрібний документ або рецепт, прокласти маршрут у Google Maps, попросити рекомендації щодо погоди або знайти освітнє відео на YouTube. Система інтегрується з іншими програмами Google, що робить її універсальним помічником у повсякденних справах.
Підтримка української мови в Gemini Live наголошує на прагненні Google враховувати локальні потреби користувачів. Компанія планує подальший розвиток функції, покращуючи її продуктивність і додаючи нові можливості, щоб вона стала ще зручнішою та ефективнішою.
Як настроїти Gemini Live українською мовою
Щоб увімкнути цю функцію, виконайте такі дії:
- Оновіть програму Google. Переконайтеся, що на вашому пристрої встановлена остання версія з Play Store (для Android) або App Store (для iOS).
- Налаштуйте мову. У розділі налаштувань Google виберіть “Мова та регіон”, а потім встановіть українську мову.
- Активуйте Gemini Live. Увімкніть функцію у відповідному розділі програми, і вона стане доступною для використання.
- Дозволи. Надайте Google доступ до необхідних програм, щоб ІІ міг інтегруватися з вашим обліковим записом.
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ШІ Google Gemini Live тепер підтримує українську мову Google оновлення штучний інтелект
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