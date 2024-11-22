ИИ Google Gemini Live теперь поддерживает украинский язык22.11.24
Google представил поддержку Gemini Live на украинском языке. Функция уже доступна на Android и вскоре появится на iOS. Чтобы активировать украинский язык, необходимо обновить приложение Google до последней версии, зайти в настройки, выбрать пункт «Язык и регион» и установить украинский. После этого функция станет доступна для использования.
Gemini Live помогает выполнять множество задач. Например, можно добавить встречу в календарь, найти нужный документ или рецепт, проложить маршрут в Google Maps, запросить рекомендации по погоде или найти образовательное видео на YouTube. Система интегрируется с другими приложениями Google, что делает её универсальным помощником в повседневных делах.
Поддержка украинского языка в Gemini Live подчеркивает стремление Google учитывать локальные потребности пользователей. Компания планирует дальнейшее развитие функции, улучшая её производительность и добавляя новые возможности, чтобы она стала ещё удобнее и эффективнее.
Как настроить Gemini Live на украинском языке
Чтобы включить эту функцию, выполните следующие действия:
- Обновите приложение Google. Убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия из Play Store (для Android) или App Store (для iOS).
- Настройте язык. В разделе настроек приложения Google выберите пункт «Язык и регион», затем установите украинский язык.
- Активируйте Gemini Live. Включите функцию в соответствующем разделе приложения, и она станет доступной для использования.
- Разрешения. Предоставьте Google доступ к необходимым приложениям, чтобы ИИ мог интегрироваться с вашим аккаунтом.
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