Samsung QN90F з діагоналлю 115″ – найбільший Neo QLED-телевізор

Samsung вивела сегмент надвеликих телевізорів на новий рівень, представивши Neo QLED QN90F з діагоналлю 115 дюймів – найбільшу модель у своїй лінійці.

ТБ орієнтований на справжніх кіноманів, які бажають відтворити у себе вдома відчуття кінотеатру. Ціна відповідає масштабу – $26 999, і в Samsung вважають її конкурентною у своєму класі.

У центрі системи – процесор NQ8 AI Gen3, який відповідає за інтелектуальне покращення зображення. Завдяки функції Supersize Picture Enhancer зображення зберігає деталізацію навіть на такому великому екрані, тоді як технологія Quantum Matrix Technology Pro забезпечує точне зональне підсвічування. Для роботи з контентом у нижчій роздільній здатності передбачено 4K AI Upscaling Pro.

Якість кольору та контрасту в реальному часі підтягують Neo Quantum HDR Pro та Auto HDR Remastering Pro, що перетворюють стандартне зображення на ближче до HDR.

Телевізор підтримує частоту оновлення 144 Гц завдяки Motion Xcelerator 144Hz та системі AI Motion Enhancer Pro для максимальної чіткості руху. Аудіосистема з Object Tracking Sound+ синхронізує звук з діями на екрані, створюючи почуття просторової присутності.