Samsung QN90F з діагоналлю 115″ – найбільший Neo QLED-телевізор25.08.25
Samsung вивела сегмент надвеликих телевізорів на новий рівень, представивши Neo QLED QN90F з діагоналлю 115 дюймів – найбільшу модель у своїй лінійці.
ТБ орієнтований на справжніх кіноманів, які бажають відтворити у себе вдома відчуття кінотеатру. Ціна відповідає масштабу – $26 999, і в Samsung вважають її конкурентною у своєму класі.
У центрі системи – процесор NQ8 AI Gen3, який відповідає за інтелектуальне покращення зображення. Завдяки функції Supersize Picture Enhancer зображення зберігає деталізацію навіть на такому великому екрані, тоді як технологія Quantum Matrix Technology Pro забезпечує точне зональне підсвічування. Для роботи з контентом у нижчій роздільній здатності передбачено 4K AI Upscaling Pro.
Якість кольору та контрасту в реальному часі підтягують Neo Quantum HDR Pro та Auto HDR Remastering Pro, що перетворюють стандартне зображення на ближче до HDR.
Телевізор підтримує частоту оновлення 144 Гц завдяки Motion Xcelerator 144Hz та системі AI Motion Enhancer Pro для максимальної чіткості руху. Аудіосистема з Object Tracking Sound+ синхронізує звук з діями на екрані, створюючи почуття просторової присутності.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Samsung QN90F з діагоналлю 115″ – найбільший Neo QLED-телевізор Samsung телевізор
Samsung вивела сегмент надвеликих телевізорів на новий рівень, представивши Neo QLED QN90F з діагоналлю 115 дюймів – найбільшу модель у своїй лінійці.
Дослідження Viber: третина українців не вимикає повідомлення на час сну Viber дослідження смартфон
37% респондентів Viber зізналися, що не відключають повідомлення, оскільки уві сні на них не реагують. Ще 12% тримають звук активним через страх пропустити важливий дзвінок
Samsung QN90F з діагоналлю 115″ – найбільший Neo QLED-телевізор
Qualcomm Snapdragon W5 і W5+ Gen 2 додають супутниковий зв’язок в розумні годинники
Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro – розпізнає капіляри власника та аналізує їх за допомогою ШІ, звичайно ж
Звіт MIT впав у ціні акції ШІ-компаній
PrtSc у Windows тепер може зберігати відео та малювати на скріншотах
Samsung випустила фільтр для води з ШІ
Гра Warhammer 40K: Dawn of War 4 у 2026 році відразу на ПК
ASUS показала монітор із матрицею 2К частотою 720 Гц
Українці стали більше витрачати на мобільний зв’язок
NVIDIA увімкнула DLSS для всіх ігор, а Smooth Motion підтримує і відеокартами RTX 40
Представлені смартфони Redmi Note 15
В Україні запрацювала перша державна послуга з ШІ