Процесори Intel на CES 2025: представлені Arrow Lake, Core Ultra 200 для десктопів та чіпсет B86007.01.25
Нові чіпи Intel Arrow Lake розраховані на покращення продуктивності та енергоефективності, забезпечуючи підтримку сучасних графічних та AI-завдань.
Крім того, Intel представила 35- і 65-ватні процесори Core Ultra 200 для настільної платформи LGA1851, а також бюджетний чіпсет B860.
Intel Arrow Lake
Нові мобільні чіпи Intel Arrow Lake призначені як для тонких та легких ноутбуків, так і для потужних ігрових пристроїв та робочих станцій.
Core Ultra 200HX
Ця лінійка наближена за характеристиками до настільних процесорів Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) та має BGA-виконання. Флагманські моделі включають 24 ядра (8 продуктивних та 16 енергоефективних) та 24 потоки. Архітектури Lion Cove та Skymont забезпечують високу продуктивність. NPU-блок із продуктивністю 13 TOPS підходить для завдань штучного інтелекту. Ноутбуки з урахуванням цих чіпів з’являться наприкінці першого кварталу 2025 року.
Core Ultra 200H
Ці процесори замінюють серію Core Ultra 100H (Meteor Lake) та включають 16 ядер у конфігурації «6P+8E+2LP» без підтримки Hyper-Threading. Вони оснащені графікою Xe-LPG з 8 Xe-ядрами та тим же NPU-блоком на 13 TOPS. Пристрої з Core Ultra 200H з’являться у продажу вже найближчим часом.
Intel Core Ultra 200 для робочого столу
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