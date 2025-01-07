Процессоры Intel на CES 2025: представлены Arrow Lake, Core Ultra 200 для десктопов и чипсет B860

Новые чипы Intel Arrow Lake рассчитаны на улучшение производительности и энергоэффективности, обеспечивая поддержку современных графических и AI-задач.

Кроме того Intel представила 35- и 65-ваттные процессоры Core Ultra 200 для настольной платформы LGA1851, а также бюджетный чипсет B860.

Intel Arrow Lake

Новые мобильные чипы Intel Arrow Lake предназначены как для тонких и лёгких ноутбуков, так и для мощных игровых устройств и рабочих станций.

Core Ultra 200HX

Эта линейка приближена по характеристикам к настольным процессорам Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) и имеет BGA-исполнение. Флагманские модели включают 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных) и 24 потока. Архитектуры Lion Cove и Skymont обеспечивают высокую производительность. NPU-блок с производительностью 13 TOPS подходит для задач искусственного интеллекта. Ноутбуки на базе этих чипов появятся в конце первого квартала 2025 года.

Core Ultra 200H

Эти процессоры заменяют серию Core Ultra 100H (Meteor Lake) и включают 16 ядер в конфигурации «6P+8E+2LP» без поддержки Hyper-Threading. Они оснащены графикой Xe-LPG с 8 Xe-ядрами и тем же NPU-блоком на 13 TOPS. Устройства с Core Ultra 200H появятся в продаже уже в ближайшее время.

Intel Core Ultra 200 для десктопов

Intel представила 35- и 65-ваттные процессоры Core Ultra 200 для настольной платформы LGA1851, а также бюджетный чипсет B860. Эти решения ориентированы на системы среднего уровня и обеспечивают высокую производительность с поддержкой современных технологий. Процессоры Core Ultra 200 серии Arrow Lake-S предлагают до 24 ядер в конфигурации 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер. Они построены на архитектурах Lion Cove и Skymont и лишены поддержки Hyper-Threading. Встроенная графика Xe-LP и нейронный процессор NPU с производительностью 13 TOPS ориентированы на задачи, связанные с искусственным интеллектом. Чипы поддерживают оперативную память DDR5-5600 и интерфейсы PCI Express 5.0 для видеокарт и накопителей. Чипсет B860 Чипсет Intel B860 стал доступной альтернативой флагманскому Z890. Он не поддерживает разгон процессоров, но позволяет разгонять оперативную память. Платы на основе B860 оснащены слотами PCIe 5.0 x16 для видеокарт и M.2 с поддержкой NVMe PCIe 5.0 для SSD. Некоторые модели получат порты Thunderbolt 4. Продажи новых процессоров и материнских плат начнутся в ближайшие месяцы, а подробности о стоимости и конфигурациях производители объявят позже.