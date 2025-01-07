Процессоры Intel на CES 2025: представлены Arrow Lake, Core Ultra 200 для десктопов и чипсет B86007.01.25
Новые чипы Intel Arrow Lake рассчитаны на улучшение производительности и энергоэффективности, обеспечивая поддержку современных графических и AI-задач.
Кроме того Intel представила 35- и 65-ваттные процессоры Core Ultra 200 для настольной платформы LGA1851, а также бюджетный чипсет B860.
Intel Arrow Lake
Новые мобильные чипы Intel Arrow Lake предназначены как для тонких и лёгких ноутбуков, так и для мощных игровых устройств и рабочих станций.
Core Ultra 200HX
Эта линейка приближена по характеристикам к настольным процессорам Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) и имеет BGA-исполнение. Флагманские модели включают 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных) и 24 потока. Архитектуры Lion Cove и Skymont обеспечивают высокую производительность. NPU-блок с производительностью 13 TOPS подходит для задач искусственного интеллекта. Ноутбуки на базе этих чипов появятся в конце первого квартала 2025 года.
Core Ultra 200H
Эти процессоры заменяют серию Core Ultra 100H (Meteor Lake) и включают 16 ядер в конфигурации «6P+8E+2LP» без поддержки Hyper-Threading. Они оснащены графикой Xe-LPG с 8 Xe-ядрами и тем же NPU-блоком на 13 TOPS. Устройства с Core Ultra 200H появятся в продаже уже в ближайшее время.
Intel Core Ultra 200 для десктопов
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