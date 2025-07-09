Представлений Samsung Galaxy Fold 7 – найтонший розкладний смартфон компанії

На презентації Galaxy Unpacked компанія Samsung офіційно анонсувала нове покоління складаного смартфона — Galaxy Fold 7. Модель отримала низку покращень порівняно з попередником, включаючи компактніший корпус, оновлену камеру та перероблений дисплей.

Характеристики Samsung Galaxy Fold 7

Samsung Galaxy Fold 7 став на 26% тоншим і на 10% легшим за попередню модель.

Смартфон оснащений двома AMOLED-дисплеями з частотою оновлення 120 Гц: внутрішнім 8-дюймовим і зовнішнім 6,5-дюймовим, обидва з піковою яскравістю до 2600 нит. Victus 2

Основна камера – 200 Мпікс (як у Galaxy S25 Ultra), додаткова – 12 МП, а також є телеоб’єктив на 10 МП. Пристрій працює на базі нового чіпа Snapdragon 8 Elite for Galaxy, має 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та до 1 ТБ вбудованої.

Акумулятор ємністю 4400 мА · год, швидка зарядка: 25 Вт провідна, 15 Вт бездротова, 4,5 Вт зворотна. Поліпшено систему охолодження.

Програмні функції та підтримка

Samsung Galaxy Fold 7 працює на Android з оболонкою One UI та підтримує Galaxy AI – включаючи функції на базі Google Gemini, багатозадачність та оновлений інтерфейс, адаптований під складаний екран.

Samsung пообіцяла 7 років оновлень Android та безпеки.

При цьому модель не підтримує стілус S Pen, що пояснюється прагненням зберегти мінімальну товщину корпусу.

Samsung Galaxy Fold 7 буде доступний у чорному, сріблястому та синьому кольорах. М’ятний відтінок пропонується ексклюзивно в онлайн-магазині Samsung.

Ціни:

12 ГБ + 256 ГБ – $1999

12 ГБ + 512 ГБ – $2199

16 ГБ + 1 ТБ – $2419

Замовлення відкрито з 9 липня, офіційні продажі та доставка розпочнуться з 25 липня. Для замовлення доступні бонуси та акції.