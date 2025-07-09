Представлен Samsung Galaxy Fold 7 — самый тонкий складной смартфон компании

На презентации Galaxy Unpacked компания Samsung официально анонсировала новое поколение складного смартфона — Galaxy Fold 7. Модель получила ряд улучшений по сравнению с предшественником, включая более компактный корпус, обновлённую камеру и переработанный дисплей.

Характеристики Samsung Galaxy Fold 7

Samsung Galaxy Fold 7 стал на 26% тоньше и на 10% легче предыдущей модели. В сложенном виде толщина устройства составляет 8,9 мм, в разложенном — 4,2 мм, вес — около 215 г.

Смартфон оснащён двумя AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц: внутренним 8-дюймовым и внешним 6,5-дюймовым, оба с пиковой яркостью до 2600 нит. Заметность складки на экране снижена на 60% благодаря обновлённой конструкции. Для защиты применяются Gorilla Glass Ceramic 2 и Gorilla Glass Victus 2.

Основная камера — 200 Мпикс (как у Galaxy S25 Ultra), дополнительная — 12 МП, а также есть телеобъектив на 10 МП. Устройство работает на базе нового чипа Snapdragon 8 Elite for Galaxy, имеет 12 или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч, быстрая зарядка: 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная, 4,5 Вт обратная. Улучшена система охлаждения.

Программные функции и поддержка

Samsung Galaxy Fold 7 работает на Android с оболочкой One UI и поддерживает Galaxy AI — включая функции на базе Google Gemini, многозадачность и обновлённый интерфейс, адаптированный под складной экран.



Samsung пообещала 7 лет обновлений Android и безопасности.

При этом модель не поддерживает стилус S Pen, что объясняется стремлением сохранить минимальную толщину корпуса.

Samsung Galaxy Fold 7 будет доступен в чёрном, серебристом и синем цветах. Мятный оттенок предлагается эксклюзивно в онлайн-магазине Samsung.

Цены:

12 ГБ + 256 ГБ — $1999

12 ГБ + 512 ГБ — $2199

16 ГБ + 1 ТБ — $2419

Предзаказ открыт с 9 июля, официальные продажи и доставка начнутся с 25 июля. Для предзаказов доступны бонусы и промоакции.