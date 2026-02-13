Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів

Компанія Sony представила і відразу розпочала продаж флагманських бездротових навушників WF-1000XM6. Нова модель отримала помітні технічні оновлення, розширений набір функцій та зміни у конструкції, спрямовані на підвищення зручності використання.

Sony WF-1000XM6 стали шостим поколінням серії. Оновлення виявилося більш суттєвим у порівнянні з переходом від XM4 до XM5. У навушниках встановлений новий процесор QN3e, який, як стверджується, працює в 3 рази швидше за попереднє рішення і забезпечує більш стабільну і глибоку систему активного шумоподавлення.

Що нового в Sony WF-1000XM6

Кількість адаптивних мікрофонів збільшено до 8 замість 6, що має позитивно позначитися на роботі ANC та як голосовий зв’язок. Також оновлено динамік, цифро-аналоговий перетворювач та підсилювач, що спрямоване на підвищення деталізації та чистоти звучання. Конструкція корпусу була оптимізована, а система вентиляції доопрацьована підвищення комфорту при тривалому носінні.

Навушники отримали підтримку 360 Reality Audio із відстеженням руху голови. Режим прозорості Ambient Mode став більш адаптивним і включає три автоматичні профілі. Пристрій повністю сумісний зі стандартом LE Audio та технологією Auracast. Для налаштування звуку передбачено десятисмуговий еквалайзер.

Функції Sony WF-1000XM6

Sony WF-1000XM6 підтримують технологію кісткової провідності, що дозволяє частково залишати слуховий канал відкритим для сприйняття навколишніх звуків. Також реалізовано технологію beamforming для більш точного позиціонування голосу під час розмов, систему захисту від вітру та вдосконалену обробку звуку з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Заявлений час автономної роботи складає до восьми годин без заряджання, а з використанням зарядного кейсу – до 24 годин. Підтримуються швидка та бездротова зарядка, сенсорне та голосове керування, а також інтелектуальні жести.

Навушники отримали захист від води та пилу за стандартом IPX4. Для детального налаштування використовується програма Sony Sound Connect. Зовнішній вигляд пристрою також був змінений: навушники стали більш витягнутими та капсулоподібними, а зарядний кейс отримав більш масивну форму та незграбний дизайн.

Вартість Sony WF-1000XM6 складає 299,99 євро або 329,99 доларів. Модель доступна в чорному та сріблястому кольорах. В комплект поставки входять бездротовий зарядний кейс, кабель USB-C та чотири пари амбушюр різних розмірів: SS, S, M та L.