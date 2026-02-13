Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів   

Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів13.02.26
Компанія Sony представила і відразу розпочала продаж флагманських бездротових навушників WF-1000XM6. Нова модель отримала помітні технічні оновлення, розширений набір функцій та зміни у конструкції, спрямовані на підвищення зручності використання.
Sony WF-1000XM6 стали шостим поколінням серії. Оновлення виявилося більш суттєвим у порівнянні з переходом від XM4 до XM5. У навушниках встановлений новий процесор QN3e, який, як стверджується, працює в 3 рази швидше за попереднє рішення і забезпечує більш стабільну і глибоку систему активного шумоподавлення.
Що нового в Sony WF-1000XM6
Кількість адаптивних мікрофонів збільшено до 8 замість 6, що має позитивно позначитися на роботі ANC та як голосовий зв’язок. Також оновлено динамік, цифро-аналоговий перетворювач та підсилювач, що спрямоване на підвищення деталізації та чистоти звучання. Конструкція корпусу була оптимізована, а система вентиляції доопрацьована підвищення комфорту при тривалому носінні.
Навушники отримали підтримку 360 Reality Audio із відстеженням руху голови. Режим прозорості Ambient Mode став більш адаптивним і включає три автоматичні профілі. Пристрій повністю сумісний зі стандартом LE Audio та технологією Auracast. Для налаштування звуку передбачено десятисмуговий еквалайзер.
Функції Sony WF-1000XM6
Sony WF-1000XM6 підтримують технологію кісткової провідності, що дозволяє частково залишати слуховий канал відкритим для сприйняття навколишніх звуків. Також реалізовано технологію beamforming для більш точного позиціонування голосу під час розмов, систему захисту від вітру та вдосконалену обробку звуку з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Заявлений час автономної роботи складає до восьми годин без заряджання, а з використанням зарядного кейсу – до 24 годин. Підтримуються швидка та бездротова зарядка, сенсорне та голосове керування, а також інтелектуальні жести.
Навушники отримали захист від води та пилу за стандартом IPX4. Для детального налаштування використовується програма Sony Sound Connect. Зовнішній вигляд пристрою також був змінений: навушники стали більш витягнутими та капсулоподібними, а зарядний кейс отримав більш масивну форму та незграбний дизайн.
Вартість Sony WF-1000XM6 складає 299,99 євро або 329,99 доларів. Модель доступна в чорному та сріблястому кольорах. В комплект поставки входять бездротовий зарядний кейс, кабель USB-C та чотири пари амбушюр різних розмірів: SS, S, M та L.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів Bluetooth Sony навушники
У Sony WF-1000XM6 встановлений новий процесор QN3e, який, як стверджується, працює в 3 рази швидше за попереднє рішення і отримали захист від води та пилу за стандартом IPX4
Бюджетний монітор Dell Alienware AW2526HL із частотою 300 Гц коштує $175 Alienware Dell монiтор
Монітор Alienware AW2526HL оснащений 24,5-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів
Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів
Toyota представила свій ігровий двигун Fluorite
Смартфони Oppo A6 оснащені акумулятором 7000 мАг з 1800 циклами заряджання. Ціна – 6 000 грн
Відеодзвінки у WhatsApp з’являться на ПК. Аналог Zoom та Google Meet
Смартфон Samsung Galaxy F70e оснащений процесором Mediatek Dimensity 6300 та батареєю 6000 мАг
Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 – ігровий монітор із частотою 240 Гц та плівкою BlackShield
Discord вимагатиме підтвердження віку користувачів
Дизайнер Apple показав салон першої електричної Ferrari
Uklon працюватиме цілодобово ще у 7 містах України
У monobank з’являться валютні операції з євро та доларами