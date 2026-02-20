  

Oneplus 15R: автономний монстр на Snapdragon 8 Gen 5

21.02.26

OnePlus 15R

 

Буває таке відчуття, що сучасні смартфони стали занадто «ніжними»? Тільки-но вийдеш із дому, трохи пограєш чи подивишся відео — і вже треба шукати павербанк. Але у 2026 році бренд OnePlus вирішив поставити крапку в цій вічній гонці за розеткою.

 

Новий Oneplus 15R (https://y.ua/uk/smartfony/oneplus-15r/c11258-f=1:678_1777:112066/) — це справжній маніфест автономності, загорнутий у тонкий та стильний корпус. Це гаджет для тих, хто втомився жити біля стіни та хоче отримати максимум від технологій без страху побачити 1% на екрані в самий невідповідний момент. Сьогодні ми розберемо, як цей смартфон Ванплюс 15Р став головною сенсацією року.

 

Екран, від якого важко відірватися

 

Коли вперше вмикаєш цей 6.83-дюймовий oled екран, одразу розумієш — на тобі не економили. Картинка виглядає настільки плавною, що здається живою.

  • Швидкість реакції Неймовірна частота оновлення 165 Гц робить кожен рух пальця миттєвим. Це особливо оцінять геймери, для яких кожна мілісекунда на вагу золота.
  • Яскравість. Якщо ви колись намагалися щось розгледіти на екрані під сліпучим сонцем, то з цим гаджетом ви про це забудете. 3600 ніт у піку — це буквально прожектор у вашій кишені.
  • Комфорт. Завдяки системі Always-On Display та захисту Gorilla Glass 7i, цей телефон Oneplus 15R залишається зручним та витривалим у щоденному використанні.

Процесор, що випереджає час

Огляд на Oneplus 15 R був би порожнім без цифр продуктивності. Під капотом тут стоїть «ядерний реактор» — процесор Snapdragon 8 Gen 5. У популярному тесті AnTuTu він вибиває космічні 2.9 мільйона балів. Це означає, що будь-яка гра на максималках чи монтаж 4K-відео для вашого влогу відбуваються миттєво. А нова оболонка oxygenos на базі Android 16 додає тій швидкості особливої елегантності.

 

Батарея-рекордсмен: 7400 мАг у вашій кишені

 

Головна причина, чому всі полюють на цей девайс — його акумулятор. 7400 мАг — це цифра, яка раніше була притаманна тільки важким планшетам.

  • Реальна автономність. Ви спокійно можете поїхати у вікенд-тур чи в гори, забувши зарядку вдома. Пристрою вистачає на 2-3 дні звичайного життя.
  • Швидка зарядка. Навіть такий гігант не затримає вас надовго. Потужна швидка зарядка на 80 Вт наповнює батарею на дві третини всього за пів години.
  • Розумні фішки. Функція Bypass Charging дозволяє грати безпосередньо від кабелю, щоб батарея не грілася і не зношувалася завчасно.

Камера та надійність

 

Попри акцент на батареї, камера тут також флагманська. Основний сенсор від Sony на 50 Мп з оптичною стабілізацією робить чіткі кадри, навіть якщо у вас тремтять руки від захвату. А захист за стандартом IP69 означає, що смартфон витримає навіть сильний струмінь води чи випадкове падіння в басейн.

 

Де купити новинку?

 

Шукайте цей девайс там, де пропонують офіційний продукт із гарантією, адже такий звір потребує якісного сервісу. Наш сайт завжди допоможе зорієнтуватися в актуальних цінах. Ми забезпечимо швидку доставку у будь-яке місто України: Дніпро, Вінниця, Київ, Львів, Одеса чи Запоріжжя.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
209
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

16.02.26
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
views
28
comments 0
Logitech G G325

Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше

16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
21.02.26 | 01.10
Oneplus 15R: автономний монстр на Snapdragon 8 Gen 5   
OnePlus 15R

Буває таке відчуття, що сучасні смартфони стали занадто «ніжними»? Тільки-но вийдеш із дому, трохи пограєш чи подивишся відео — і вже треба шукати павербанк. Але у 2026 році бренд OnePlus вирішив поставити крапку в цій вічній гонці за розеткою.

20.02.26 | 19.05
WordPress.com додав помічника на базі ШІ для редагування дизайну та контенту   
WordPress

Платформа WordPress.com, що належить компанії Automattic, розширює використання інструментів штучного інтелекту

21.02.26 | 01.10
Oneplus 15R: автономний монстр на Snapdragon 8 Gen 5
20.02.26 | 19.05
WordPress.com додав помічника на базі ШІ для редагування дизайну та контенту
20.02.26 | 16.30
Новий смартфон Google Pixel 10a мало чим відрізняється від попередника
20.02.26 | 13.07
Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня
20.02.26 | 10.09
Нова пошта доставлятиме посилки зі США спільно з UPS
20.02.26 | 07.10
Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e
19.02.26 | 18.50
У Китаї фізичні кнопки в автомобілях стануть обов’язковою вимогою безпеки
19.02.26 | 16.41
Представлені нові ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 у діагоналях 14 та 16 дюймів
19.02.26 | 13.20
YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами
19.02.26 | 10.09
Meta закриває веб-сайт Messenger.com. Месенджер тепер тільки у Facebook
19.02.26 | 07.11
Western Digital розпродала усі жорсткі диски. Запасів 2026 року не залишилося
18.02.26 | 19.00
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG ігровий монітор, який може працювати без ПК
18.02.26 | 16.30
LG Buds Plus xboom Buds Lite – нові навушники компанії
18.02.26 | 13.09
У мережі Київстару 40% голосового трафіку приходить з VoLTE та VoWiFi
18.02.26 | 10.12
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini