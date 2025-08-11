Огляд основ криптоіндустрії: що таке майнінг криптовалюти і як це працює11.08.25
Фінансова сфера постійно пропонує нові концепції, і однією з найбільш обговорюваних сьогодні є криптовалюта. Цифрові монети відомі в усьому світі, і якщо спочатку вони здаються простими, то насправді за ними стоїть складний і захопливий процес. В основі криптовалют лежить майнінг та mining pool, які відповідають за створення нових монет і підтримку всієї системи в робочому стані.
Що таке майнінг криптовалюти?
Це фундаментальний процес, на якому побудовано більшість децентралізованих мереж. Він служить двом основним цілям: створенню нових цифрових монет і забезпеченню безпеки транзакцій. Якщо розбирати, що таке майнінг криптовалюти, то саме це слово перекладається як добування, що можна порівняти з добуванням золота, наприклад. Майнери — це свого роду «добувачі», які використовують обчислювальну потужність своїх комп’ютерів, щоб «добути» крипту. Це складна і ресурсомістка робота, яка вимагає значних зусиль. Однак майнінг є центральним елементом, який підтримує функціонування блокчейн-технологій.
Майнери використовують потужне обладнання, щоб вирішувати складні математичні рівняння. У разі успіху вони можуть додати новий блок із транзакціями в загальний ланцюжок блокчейну. У якості нагороди за цю роботу майнер отримує певну кількість нової криптовалюти та комісії за оброблені транзакції. Цей процес є основою для більшості цифрових монет, включно з Біткоїном. Важливо розуміти, що майнінг — це не просто отримання монет з нізвідки. Це складний процес, який вимагає багато ресурсів для забезпечення децентралізованої та захищеної роботи всієї системи.
Як працює криптомайнінг?
Процес побудовано на механізмі Proof-of-Work або PoW – доказ роботи. Цей принцип передбачає, що майнери витрачають обчислювальну потужність для пошуку унікального значення – хешу. При відправки монет іншому користувачеві транзакція потрапляє в пул непідтверджених операцій. Майнери беруть ці транзакції, збирають їх у новий блок і намагаються знайти для нього правильний хеш. Цей хеш повинен відповідати деяким критеріям, які постійно ускладнюються.
Хто першим знайде цей хеш, той майнер і отримає право додати блок до блокчейну, за що й нараховується винагорода. Доданий до ланцюжка блок практично не можна змінити або видалити, що й забезпечує безпеку всієї мережі.
Пул крипто-майнінгу: добування у команді та обладнання
Складність майнінгу постійно зростає, через що суттєво знижуються шанси звичайного майнера на отримання нагороди. Щоб вирішити цю проблему, стали з’являтися майнінг-пули – об’єднання майнерів у групи. Спільнота майнерів використовує свої обчислювальні потужності в сукупності, що збільшує ймовірність заробітку. Коли один з учасників пулу знаходить блок, нагорода розподіляється між усіма майнерами пропорційно до їхнього внеску. Це робить майнінг більш стабільним і передбачуваним джерелом доходу.
Сьогодні для майнінгу застосовуються спеціалізовані пристрої — ASIC-майнери, ефективність яких вища, ніж у звичайних відеокарт. Як результат – crypto mining on phone або добування монет на звичайному комп’ютері за допомогою відеокарти для більшості популярних криптовалют стали неефективними.
