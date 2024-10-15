Новий Rolls-Royce Ghost Series II досі оснащують V12

Новий Rolls-Royce Ghost Series II – це оновлена ​​версія люксового седана, що поєднує традиції британської автомобільної розкоші із сучасними технологіями. Хоча Rolls-Royce тепер належить BMW, це не завадило новому Ghost зберегти свій характерний дизайн і ексклюзивність.

Оновлений дизайн включає масивну решітку радіатора, що є візитною карткою бренду, і оновлені завужені фари, які тепер більше гармоніюють з ґратами. Передній бампер також отримав нові грати-повітрозабірник. Крім того, були додані нові ліхтарі та 22-дюймові диски зі зміненим дизайном.

Технічна складова автомобіля залишилася практично без змін. Як і раніше, Ghost Series II оснащується 6,75-літровим двигуном V12, який генерує 571 кінську силу і 850 Нм крутного моменту. Ця потужність передається через 8-ступінчасту автоматичну коробку передач на всі чотири колеса. Серед інших технічних переваг – система підрулювання всіма колесами та пневматична підвіска, що забезпечує неймовірний комфорт під час їзди.

Інтер’єр також зазнав змін: додали нову скляну передню панель, сучасну мультимедійну систему та нову аудіосистему, що підвищує рівень акустичного задоволення. Крім того, з’явилися нові варіанти оздоблення, серед яких і синій декор, що надає інтер’єру ще більше стилю та елегантності.

Rolls-Royce Ghost Series II вже доступний для замовлення, і його стартова ціна, як очікується, починається від 300 тисяч євро.