Новый Rolls-Royce Ghost Series II все еще оснащают V1215.10.24
Новый Rolls-Royce Ghost Series II – это обновленная версия люксового седана, сочетающего традиции британской автомобильной роскоши с современными технологиями. Хотя Rolls-Royce теперь принадлежит BMW, это не помешало новому Ghostу сохранить свой характерный дизайн и эксклюзивность.
Обновленный дизайн включает в себя массивную решетку радиатора, являющуюся визитной карточкой бренда, и обновленные зауженные фары, которые теперь больше гармонируют с решеткой. Передний бампер также получил новую решетку-воздухозаборник. Кроме того, были добавлены новые фонари и 22-дюймовые диски с измененным дизайном.
Техническая составляющая автомобиля осталась практически без изменений. По-прежнему Ghost Series II оснащается 6,75-литровым двигателем V12, который генерирует 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. Эта мощность передается через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач на все четыре колеса. Среди других технических преимуществ – система подруливания всеми колесами и пневматическая подвеска, обеспечивающая невероятный комфорт во время езды.
Интерьер также претерпел изменения: добавили новую стеклянную переднюю панель, современную мультимедийную систему и новую аудиосистему, повышающую уровень акустического удовольствия. Кроме того, появились новые варианты отделки, среди которых и синий декор, придающий интерьеру еще больше стиля и элегантности.
Rolls-Royce Ghost Series II уже доступен для заказа, и его стартовая цена, как ожидается, начинается от 300 тысяч евро.
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