Нове Corning Gorilla Glass 7i призначене для бюджетних та середньобюджетних смартфонів10.06.24
Компанія Corning анонсувала Gorilla Glass 7i, нове захищене скло для мобільних пристроїв, розроблене для бюджетного та середньобюджетного сегменту. Цікаво, що після ряду років коли випускалися скла для флагманів, компанія вирішила розширити пропозицію, охопивши бюджетні пристрої. Цікаво що розробка нового, нехай і не такого міцного скла, має бути більш вигідною, ніж використання розробки минулих років.
Випробування показали, що Gorilla Glass 7i витримує падіння з висоти до одного метра на асфальт, що значно перевершує показники аналогічного скла інших виробників. Більше того, Gorilla Glass 7i вдвічі більш стійка до подряпин порівняно з конкурентами.
Багато бюджетних і середньобюджетних пристроїв зараз використовують старі версії Gorilla Glass. Наприклад, смартфони Nothing Phone (2a) та POCO F6 Pro оснащені склом Gorilla Glass 5, а Google Pixel 8a використовує Gorilla Glass 3.
Перехід на Gorilla Glass 7i надасть цим пристроям значно більший ступінь захисту та довговічності. Але мабуть вона має бути нижчою ніж у флагманів. Першим пристроєм, оснащеним Gorilla Glass 7i стане смартфон від компанії OPPO, який вийде на ринок найближчим часом.
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