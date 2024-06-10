Новое Corning Gorilla Glass 7i предназначено для бюджетных и среднебюджетных смартфонов10.06.24
Компания Corning анонсировала Gorilla Glass 7i, новое защищённое стекло для мобильных устройств, разработанное для бюджетного и среднебюджетного сегмента. Любопытно что после ряда лет когда выпускались стекла для флагманов, компания решила расширить предложение, охватив бюджетные устройства. Интересно лишь что разработка нового, пусть и не такого крепкого стекла, должно быть более выгодной, чем использование разработки прошлых лет.
Испытания показали, что Gorilla Glass 7i выдерживает падение с высоты до одного метра на асфальт, что значительно превосходит показатели аналогичных стекол других производителей. Более того, Gorilla Glass 7i в два раза более устойчиво к царапинам по сравнению с конкурентами.
Многие бюджетные и среднебюджетные устройства в настоящее время используют старые версии Gorilla Glass. Например, смартфоны Nothing Phone (2a) и POCO F6 Pro оснащены стеклом Gorilla Glass 5, а Google Pixel 8a использует Gorilla Glass 3.
Переход на Gorilla Glass 7i предоставит этим устройствам значительно более высокую степень защиты и долговечности. Но видимо она должна быть ниже чем у флагманов. Первым устройством, оснащённым Gorilla Glass 7i, станет смартфон от компании OPPO, который выйдет на рынок в ближайшее время.
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Первым устройством, оснащенным Gorilla Glass 7i, станет смартфон от компании OPPO, который выйдет на рынок в ближайшее время.
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