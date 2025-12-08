Netflix купує Warner Bros за $82,7 мільярда   

Netflix купує Warner Bros за $82,7 мільярда08.12.25
Netflix оголосила про намір придбати Warner Bros Discovery оцінивши акції компанії в 27,75 долара за штуку. Загальна вартість операції складає близько 82,7 млрд. доларів. Завершення процесу заплановано після Warner Bros. виділить Discovery Global у нову публічну компанію. За попереднім графіком, це має статися у третьому кварталі 2026 року.
Окрім самої Warner Bros. Netflix отримає контроль над телевізійними та кіностудіями, а також сервісами HBO та HBO Max. Це значно розширить бібліотеку стрімінгової платформи. До неї мають додатись такі популярні проекти, як “Теорія великого вибуху”, “Сопрано”, “Гра престолів”, “Чарівник країни Оз”, екранізації по коміксах DC та інші відомі роботи.
Співголова Netflix Тед Сарандос у коментарі згадав про прагнення компанії розширювати можливості для глядачів та наголосив, що широка колекція класичних та сучасних фільмів та серіалів Warner Bros. доповнить власні хіти платформи, серед яких “Дивовижні дива”, KPop Demon Hunters та “Гра кальмара”. За його словами, об’єднання двох масштабних каталогів має посилити вплив Netflix у сфері розваг.
У компанії відзначають, що це злиття збільшить цінність сервісу глядачів і розширить виробничі можливості в США. Для авторів контенту обіцяють нові шанси працювати з великими франшизами. Інвесторам прогнозують щорічну економію на рівні двох-трьох мільярдів доларів і зростання прибутку на акцію, починаючи з другого року після завершення операції.
Раніше повідомлялося, що якщо регулятори не схвалять угоду, Netflix доведеться виплатити Warner Bros. п’ять мільярдів доларів. Стрімінговий сервіс був не єдиним претендентом на купівлю активів: серед потенційних покупців також називали Paramount Skydance та Comcast.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Netflix купує Warner Bros за $82,7 мільярда Netflix бізнес кіно
Окрім самої Warner Bros. Netflix отримає контроль над телевізійними та кіностудіями, а також сервісами HBO та HBO Max
Microsoft змінить дизайн меню Виконати вперше за 30 років Microsoft Windows оновлення
У тестових збірниках Windows 11 помітили оновлене діалогове вікно Run (“Виконати”) – один із найстаріших системних елементів, вперше з часів Windows 95 набув сучасного вигляду
Netflix купує Warner Bros за $82,7 мільярда
Microsoft змінить дизайн меню Виконати вперше за 30 років
В Android з’явиться можливість позначити дзвінок як важливий
ЄС оштрафував соціальну мережу X на €120 мільйонів
Майкл де Санта повертається до GTA. Свіже оновлення GTA Online повертає головного героя
Shoei GT-Air 3 Smart – перший мотошолом з доповненою реальністю
Гру DOOM запустили в проектувальнику друкованих плат
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
Red Dead Redemption вже доступна на Android та iOS
Xiaomi випустила зарядку GaN третього покоління потужністю 67 Вт