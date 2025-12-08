Netflix купує Warner Bros за $82,7 мільярда

Netflix оголосила про намір придбати Warner Bros Discovery оцінивши акції компанії в 27,75 долара за штуку. Загальна вартість операції складає близько 82,7 млрд. доларів. Завершення процесу заплановано після Warner Bros. виділить Discovery Global у нову публічну компанію. За попереднім графіком, це має статися у третьому кварталі 2026 року.

Окрім самої Warner Bros. Netflix отримає контроль над телевізійними та кіностудіями, а також сервісами HBO та HBO Max. Це значно розширить бібліотеку стрімінгової платформи. До неї мають додатись такі популярні проекти, як “Теорія великого вибуху”, “Сопрано”, “Гра престолів”, “Чарівник країни Оз”, екранізації по коміксах DC та інші відомі роботи.

Співголова Netflix Тед Сарандос у коментарі згадав про прагнення компанії розширювати можливості для глядачів та наголосив, що широка колекція класичних та сучасних фільмів та серіалів Warner Bros. доповнить власні хіти платформи, серед яких “Дивовижні дива”, KPop Demon Hunters та “Гра кальмара”. За його словами, об’єднання двох масштабних каталогів має посилити вплив Netflix у сфері розваг.

У компанії відзначають, що це злиття збільшить цінність сервісу глядачів і розширить виробничі можливості в США. Для авторів контенту обіцяють нові шанси працювати з великими франшизами. Інвесторам прогнозують щорічну економію на рівні двох-трьох мільярдів доларів і зростання прибутку на акцію, починаючи з другого року після завершення операції.

Раніше повідомлялося, що якщо регулятори не схвалять угоду, Netflix доведеться виплатити Warner Bros. п’ять мільярдів доларів. Стрімінговий сервіс був не єдиним претендентом на купівлю активів: серед потенційних покупців також називали Paramount Skydance та Comcast.