Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда

Netflix объявила о намерении приобрести Warner Bros. Discovery, оценив акции компании в 27,75 доллара за штуку. Общая стоимость сделки составляет около 82,7 млрд долларов. Завершение процесса запланировано после Warner Bros. выделит Discovery Global в новую публичную компанию. По предварительному графику это должно произойти в третьем квартале 2026 года.

Кроме самой Warner Bros. Netflix получит контроль над телевизионными и киностудиями, а также сервисами HBO и HBO Max. Это существенно расширит библиотеку стриминговой платформы. К ней должны добавиться такие популярные проекты, как «Теория большого взрыва», «Сопрано», «Игра престолов», «Волшебник страны Оз», экранизации по комиксам DC и другие известные работы.

Сопредседатель Netflix Тед Сарандос в комментарии упомянул о стремлении компании расширять возможности для зрителей и подчеркнул, что широкая коллекция классических и современных фильмов и сериалов Warner Bros. дополнит собственные хиты платформы, среди которых «Удивительные чудеса», KPop Demon Hunters и «Игра кальмара». По его словам, объединение двух масштабных каталогов должно усилить влияние Netflix в сфере развлечений.

В компании отмечают, что это слияние увеличит ценность зрительского сервиса и расширит производственные возможности в США. Для создателей контента обещают новые шансы работать с большими франшизами. Инвесторам же прогнозируют ежегодную экономию на уровне двух-трех миллиардов долларов и рост прибыли на акцию, начиная со второго года после завершения сделки.

Ранее сообщалось, что в случае если регуляторы не одобрят сделку, Netflix придется выплатить Warner Bros. пять миллиардов долларов. Стриминговый сервис являлся не единственным претендентом на покупку активов: среди потенциальных покупателей также называли Paramount Skydance и Comcast.