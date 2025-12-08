Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда   

Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда08.12.25
Netflix объявила о намерении приобрести Warner Bros. Discovery, оценив акции компании в 27,75 доллара за штуку. Общая стоимость сделки составляет около 82,7 млрд долларов. Завершение процесса запланировано после Warner Bros. выделит Discovery Global в новую публичную компанию. По предварительному графику это должно произойти в третьем квартале 2026 года.
Кроме самой Warner Bros. Netflix получит контроль над телевизионными и киностудиями, а также сервисами HBO и HBO Max. Это существенно расширит библиотеку стриминговой платформы. К ней должны добавиться такие популярные проекты, как «Теория большого взрыва», «Сопрано», «Игра престолов», «Волшебник страны Оз», экранизации по комиксам DC и другие известные работы.
Сопредседатель Netflix Тед Сарандос в комментарии упомянул о стремлении компании расширять возможности для зрителей и подчеркнул, что широкая коллекция классических и современных фильмов и сериалов Warner Bros. дополнит собственные хиты платформы, среди которых «Удивительные чудеса», KPop Demon Hunters и «Игра кальмара». По его словам, объединение двух масштабных каталогов должно усилить влияние Netflix в сфере развлечений.
В компании отмечают, что это слияние увеличит ценность зрительского сервиса и расширит производственные возможности в США. Для создателей контента обещают новые шансы работать с большими франшизами. Инвесторам же прогнозируют ежегодную экономию на уровне двух-трех миллиардов долларов и рост прибыли на акцию, начиная со второго года после завершения сделки.
Ранее сообщалось, что в случае если регуляторы не одобрят сделку, Netflix придется выплатить Warner Bros. пять миллиардов долларов. Стриминговый сервис являлся не единственным претендентом на покупку активов: среди потенциальных покупателей также называли Paramount Skydance и Comcast.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда Netflix бизнес кино
Кроме самой Warner Bros. Netflix получит контроль над телевизионными и киностудиями, а также сервисами HBO и HBO Max
Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет Microsoft Windows обновление
В тестовых сборниках Windows 11 заметили обновленное диалоговое окно Run («Выполнить») — один из старейших системных элементов, впервые со времен Windows 95 получил современный вид
Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда
Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет
В Android появится возможность пометить звонок как важный
ЕС оштрафовал социальную сеть X на €120 миллионов
Майкл де Санта возвращается в GTA. Новое дополнение GTA Online возвращает главного героя
Shoei GT-Air 3 Smart – первый мотошлем с дополненной реальностью
Игру DOOM запустили в проектировщике печатных плат
Опрос Top Lead и Мин Цифры: Как украинский бизнес использует искусственный интеллект
Red Dead Redemption уже доступна на Android и iOS
Xiaomi выпустила зарядку GaN третьего поколения мощностью 67 Вт
Nvidia GeForce RTX 4060 снова в лидерах Steam