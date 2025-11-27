Moto G57 Power оснащений акумулятором 7000 мА·год і коштує лише $170

Motorola оголосила про поповнення бюджетної лінійки смартфонів та представила модель Moto G57 Power. Головна особливість – акумулятор на 7000 мА · год. За даними компанії, одного заряду має вистачити приблизно на 3 доби роботи, а підтримка швидкого заряджання TurboPower 30 Вт дозволяє швидко поповнювати запас енергії.

Характеристики смартфона Moto G57 Power

Смартфон Moto G57 Power отримав 6,7-дюймовий IPS LCD-екран з роздільною здатністю Full HD+, частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1050 ніт. Захист екрану забезпечує скло Corning Gorilla Glass 7i. За роботу смартфона відповідає новий процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, для якого саме Moto G57 Power став дебютною моделлю.

В оснащенні передбачено 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішнього сховища, а також можливість збільшення обсягу ОЗП до 16 ГБ завдяки віртуальному розширенню. Основна камера базується на 50-мегапіксельному сенсорі Sony LYT-600 та доповнена 8-мегапіксельним ультрашироким модулем. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

Смартфон отримав корпус із сертифікацією MIL-STD-810H та захистом від пилу та бризок води за стандартом IP64.

Серед інших характеристик – 3,5-мм аудіороз’єм, бічний сканер відбитків пальців та фірмова оболонка Hello UI на основі Android 16. Виробник гарантує оновлення до Android 17 та три роки регулярних патчів безпеки.

Продажі Moto G57 Power в Індії мають розпочатися 3 грудня 2025 року. Орієнтовна ціна складе близько $170, а покупцям запропонують варіанти у кольорах Pantone Regatta, Pantone Corsair та Pantone Fluidity.