Micron випустила стійкі до зносу чіпи пам’яті UFS 4.1 та UFS 3.1 для обробки завдань ШІ05.03.25
Micron представила перші у світі чіпи пам’яті UFS 4.1 та UFS 3.1, створені на основі архітектури G9, що сприяють розширенню можливостей штучного інтелекту на мобільних пристроях. Нові моделі з’являться у флагманських смартфонах після виходу оперативної пам’яті Micron 1y LPDDR5X, запланованої на початок 2026 року.
Чіпи пам’яті, розроблені за технологічним процесом G9, відрізняються покращеною енергоефективністю та підвищеною швидкістю читання та запису. Вони будуть доступні в об’ємах від 256 ГБ до 1 ТБ та призначені для ультратонких та гнучких смартфонів.
Крім апаратних удосконалень, Micron реалізувала програмні оптимізації для підвищення продуктивності та покращення роботи ШІ-завдань. Сховища UFS 4.1 підтримують технологію Zoned UFS, яка підвищує ефективність операцій читання-запису та зменшує ефект зношування комірок пам’яті. Функція Data Defragmentation оптимізує переміщення та дефрагментацію даних, збільшуючи швидкість на 60%.
Pinned WriteBooster прискорює доступ до даних у буфері WriteBooster на 30%, що позитивно впливає на швидкодію системи. Intelligent Latency Tracker аналізує затримки роботи накопичувача для покращеної діагностики. Ця функція доступна і в UFS 3.1, тоді як інші програмні покращення залишаються ексклюзивними для UFS 4.1.
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