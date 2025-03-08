Maserati MC20 побила рекорд швидкості на автопілоті – 318 км/год

Maserati MC20 встановив новий світовий рекорд швидкості серед автономних автомобілів, розігнавшись до 318,16 км/год на злітно-посадковій смузі Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Заїзд пройшов у рамках заходу “1000 Miglia Experience Florida”. Автомобіль без водія подолав 4,5 км та перевершив попередній рекорд у 310,28 км/год.

Проект розроблявся Indy Autonomous Challenge разом із Politecnico di Milano. Фахівці модифікували MC20, оснастивши його AI-пілотом та новою роботизованою системою управління.

Раніше IAC вже встановлювала рекорд швидкості серед безпілотних машин на базі Maserati MC20 – у листопаді минулого року автомобіль досяг 177 миль/год (близько 285 км/год).

Незважаючи на досягнення в галузі автономних технологій, Maserati зазнає фінансових труднощів. У 2024 році продаж марки скоротився на 60%, склавши 11 300 автомобілів.