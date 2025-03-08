Maserati MC20 побила рекорд скорости на автопилоте — 318 км/ч08.03.25
Maserati MC20 установил новый мировой рекорд скорости среди автономных автомобилей, разогнавшись до 318,16 км/ч на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди во Флориде.
Заезд прошёл в рамках мероприятия «1000 Miglia Experience Florida». Автомобиль без водителя преодолел 4,5 км и превзошёл предыдущий рекорд в 310,28 км/ч.
Проект разрабатывался Indy Autonomous Challenge совместно с Politecnico di Milano. Специалисты модифицировали MC20, оснастив его AI-пилотом и новой роботизированной системой управления.
Ранее IAC уже устанавливала рекорд скорости среди беспилотных машин на базе Maserati MC20 – в ноябре прошлого года автомобиль достиг 177 миль/ч (около 285 км/ч).
Несмотря на достижения в области автономных технологий, Maserati испытывает финансовые трудности. В 2024 году продажи марки сократились на 60%, составив 11 300 автомобилей.
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Maserati MC20 побила рекорд скорости на автопилоте — 318 км/ч автомобиль
Maserati MC20 установил новый мировой рекорд скорости среди автономных автомобилей, разогнавшись до 318,16 км/ч на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди во Флориде.
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