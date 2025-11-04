Кнопка Подобається у YouTube отримає додаткові варіанти анімацій04.11.25
YouTube представив нову візуальну функцію, яка відображає коротку анімацію після натискання кнопки “подобається” під відео. Оновлення стало частиною жовтневого редизайну платформи, спрямованого на покращення інтерфейсу та взаємодії глядачів із контентом, повідомляє The Verge.
В даний час є близько двадцяти різних анімацій, і кожна з них відповідає тематиці конкретного ролика. Наприклад, у відео про автоспорт кнопка «лайка» перетворюється на колесо, що димить, а в освітніх сюжетах — на мерехтливу лампочку. Також передбачені варіанти для спортивних відео, тревел-контенту та роликів про тварин.
Дизайнер Андреас Шторм, який зібрав усі візуальні ефекти у двох коротких кліпах на платформі X, зазначає, що поки що YouTube не впровадив подібні анімації для відео за участю дітей.
YouTube оновив можливості підписки YouTube Premium, додавши «покращений» звук та нові функції керування відтворенням.
Тепер під час перегляду музичних відео можна вибрати “Висока якість” звуку з бітрейтом 256 кбіт/с. Раніше ця опція була доступна тільки в YouTube Music або в експериментальній версії на головній сторінці YouTube, а тепер доступна всім користувачам на Android і iOS.
Користувачі YouTube Premium отримали можливість відтворювати відео із прискоренням до 4x (з кроком 0,05). Раніше функція працювала лише на Android та iOS, тепер вона доступна і у веб-браузері.
Також з’явилася функція Jump Ahead, яка дає змогу пропускати нецікаві моменти відео. Вона тепер підтримується на Smart TV та ігрових консолях, поряд з мобільними пристроями та веб-браузером.
У YouTube Shorts додано режим «картинка в картинці», що дозволяє відтворювати короткі відео в маленькому вікні, поки ви перегортаєте інший контент, і опція розумного завантаження, яка автоматично зберігає улюблені відео на основі вашої історії переглядів.
Оновлення поширюється поступово, тому деякі користувачі будуть доступні не відразу.
В Україні передплата YouTube Premium коштує від 99 грн/місяць для індивідуального плану, 149 грн/місяць для сімейного (до 5 осіб) та 59 грн/місяць для студентів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Великі дисплеї та кілька модулів камер стали нормою як для доступних за ціною смартфонів, так і середніх та флагманських моделей. Тим не менш, не для всіх вони зручні. Тому ми вирішили дослідити тему компактних флагманських смартфонів. Чи можливо отримати хороші характеристики у відносно невеликому корпусі?
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Кнопка Подобається у YouTube отримає додаткові варіанти анімацій YouTube
YouTube представив нову візуальну функцію, яка відображає коротку анімацію після натискання кнопки «подобається» під відео
Браузер Samsung вийшов на Windows Samsung браузер
Браузер Samsung отримає вбудовані інструменти Galaxy AI, включаючи функцію Browsing Assist. Бета-версія Samsung Internet для Windows стане доступною з 30 жовтня 2025 року.
Кнопка Подобається у YouTube отримає додаткові варіанти анімацій
Браузер Samsung вийшов на Windows
YouTube автоматично підвищуватиме розмір старих відео до Full HD
Українська компанія Grammarly стає Superhuman
Кращі смарт-годинники для спорту в 2025 році
Тихий надзвуковий літак NASA X-59 здійснив свій перший політ
Doom запустили на космічному супутнику ESA
Ще не пізно: топ зарядних станцій для дому під час блекаутів
Nike показала перший кросівок з електроприводом
Вчені створили штучне м’яке око з автофокусом
Кур’єри Glovo подолали 331 млн км за 7 років роботи в Україні
Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69