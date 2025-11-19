Інтернет зупинився. Збій у Cloudflare 18 листопада поклав сотні сайтів, включаючи термінали McDonald’s

19.11.25

Cloudflare

 

Масштабний збій у роботі сервісів Cloudflare призвів до зупинення або суттєвого уповільнення роботи сотень сайтів по всьому світу. Під впливом проблеми опинилися ChatGPT, соціальна платформа X, Spotify, а також ряд видань новин, включаючи Videocardz і The Register. Тимчасово недоступним виявився навіть сервіс Downdetector, який зазвичай застосовується для моніторингу збоїв в інтернеті.

 

Cloudflare заявила, що компанії відомо про інцидент, який торкнувся частини клієнтів. Фахівці оперативно розпочали розслідування причин. У подальшому повідомленні компанія уточнила, що зафіксувала незвичайний сплеск трафіку в один із внутрішніх сервісів, що спричинило помилки в роботі частини запитів, що проходили через її мережу. У Cloudflare поки що не називають джерело цього сплеску, але наголошують, що працюють над забезпеченням стабільної роботи всієї інфраструктури.

 

Трохи пізніше Cloudflare повідомила про запровадження поправки. На цей момент Downdetector почав фіксувати зниження кількості скарг. Компанія зазначила, що продовжує спостерігати за мережею, щоби переконатися у повному поновленні роботи сервісів.

 

На фоні збою користувачі ділилися зображеннями з терміналів самообслуговування McDonald’s, де також з’являлися помилки, подібні, що зазвичай бачить на веб-сайтах під час технічних проблем.

 

Надвечір технічний директор Cloudflare Дейн Кнехт у повідомленні на платформі X повідомив, що інцидент спричинила приховану помилку, яка виявилася після чергової зміни конфігурації в сервісі, що відповідає за протидію бот-атакам. Це і призвело до порушення роботи мережі та інших сервісів. За його словами, не йшлося про кібератаку.


