Интернет остановился. Сбой в Cloudflare 18 ноября уронил сотни сайтов, включая терминалы McDonald’s

Интернет остановился. Сбой в Cloudflare 18 ноября уронил сотни сайтов, включая терминалы McDonald’s19.11.25
Масштабный сбой в работе сервисов Cloudflare привел к остановке или существенному замедлению работы сотен сайтов по всему миру. Под влиянием проблемы оказались ChatGPT, социальная платформа X, Spotify, а также ряд новостных изданий, включая Videocardz и The Register. Временно недоступным оказался даже сервис Downdetector, обычно применяемый для мониторинга сбоев в интернете.
Cloudflare заявила, что компании известно об инциденте, коснувшемся части клиентов. Специалисты оперативно приступили к расследованию причин. В дальнейшем сообщении компания уточнила, что зафиксировала необычный всплеск трафика в один из внутренних сервисов, что и повлекло ошибки в работе части запросов, проходивших через ее сеть. В Cloudflare пока не называют источник этого всплеска, но подчеркивают, что работают над обеспечением стабильной работы всей инфраструктуры.
Чуть позже Cloudflare сообщила о внедрении поправки. К этому моменту Downdetector начал фиксировать снижение количества жалоб. Компания отметила, что продолжает наблюдать за сетью, чтобы убедиться в полном возобновлении работы сервисов.
На фоне сбоя пользователи делились изображениями из терминалов самообслуживания McDonald’s, где также появлялись ошибки, подобные обычно видящим на вебсайтах во время технических проблем.
Под вечер технический директор Cloudflare Дэйн Кнехт в сообщении на платформе X сообщил, что инцидент повлекла за собой скрытую ошибку, которая проявилась после очередного изменения конфигурации в сервисе, отвечающей за противодействие бот-атакам. Это и привело к нарушению работы сети и ряда других сервисов. По его словам, речь не шла о кибератаке.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Новая модель полностью беспроводных наушников OPPO Enco X3s может удивить не только шильдиком ведущей аудио-компании, разбирающейся в акустике, но и дизайнерскими решениями. Расскажем подробнее
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
AMD Ryzen 5 7500X3D — возможно самый эффективный процессор среднего уровня AMD процессор
AMD анонсировала процессор Ryzen 5 7500X3D, который стал доступным представителем линейки игровых чипов с технологией 3D V-Cache для платформы AM5
Audi представила концепт своего гоночного болида Формулы-1 Audi
В 2026 Audi впервые дебютирует в Формуле-1 со своей заводской командой и собственной силовой установкой, разработанной в Германии
Audi представила концепт своего гоночного болида Формулы-1
Интернет остановился. Сбой в Cloudflare 18 ноября уронил сотни сайтов, включая терминалы McDonald’s
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200
Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель
WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров
Google все таки оставит возможность устанавливать приложения в APK
В Steam появятся Андроид-игры
Исследование: 70% подростков в Украине используют ИИ
Apple iPhone Pocket — носок для iPhone за $230
Virtual Instruments выпустила прозрачный монитор
ИИ не может подделать токсичность — новый тест Тьюринга
Boeing учит пилотов в Microsoft Flight Simulator