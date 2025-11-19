Интернет остановился. Сбой в Cloudflare 18 ноября уронил сотни сайтов, включая терминалы McDonald’s

Масштабный сбой в работе сервисов Cloudflare привел к остановке или существенному замедлению работы сотен сайтов по всему миру. Под влиянием проблемы оказались ChatGPT, социальная платформа X, Spotify, а также ряд новостных изданий, включая Videocardz и The Register. Временно недоступным оказался даже сервис Downdetector, обычно применяемый для мониторинга сбоев в интернете.

Cloudflare заявила, что компании известно об инциденте, коснувшемся части клиентов. Специалисты оперативно приступили к расследованию причин. В дальнейшем сообщении компания уточнила, что зафиксировала необычный всплеск трафика в один из внутренних сервисов, что и повлекло ошибки в работе части запросов, проходивших через ее сеть. В Cloudflare пока не называют источник этого всплеска, но подчеркивают, что работают над обеспечением стабильной работы всей инфраструктуры.

Чуть позже Cloudflare сообщила о внедрении поправки. К этому моменту Downdetector начал фиксировать снижение количества жалоб. Компания отметила, что продолжает наблюдать за сетью, чтобы убедиться в полном возобновлении работы сервисов.

На фоне сбоя пользователи делились изображениями из терминалов самообслуживания McDonald’s, где также появлялись ошибки, подобные обычно видящим на вебсайтах во время технических проблем.

Под вечер технический директор Cloudflare Дэйн Кнехт в сообщении на платформе X сообщил, что инцидент повлекла за собой скрытую ошибку, которая проявилась после очередного изменения конфигурации в сервисе, отвечающей за противодействие бот-атакам. Это и привело к нарушению работы сети и ряда других сервисов. По его словам, речь не шла о кибератаке.