Ігри серії Call of Duty купили півмільярда разів за 20 років

Реліз шутера Call of Duty: Black Ops 6 став найуспішнішим історія франшизи, зміцнивши її позиції на ігровому ринку. У день запуску представники Activision поділилися із журналістами The Washington Post вражаючою статистикою: за 20 років було продано понад 500 мільйонів копій ігор серії Call of Duty. Цей показник ставить франшизу в один ряд із культовими серіями, такими як Tetris та Pokemon, і поступається лише іграм про Mario.

Старший віце-президент і генеральний менеджер Call of Duty Метт Кокс зазначив, що покупка Activision Blizzard корпорацією Microsoft не змінила підходу до розробки ігор. Весь процес, як і раніше, здійснюється силами 15 команд, що дозволяє зберігати оригінальні ідеї та якість проекту. Однак завдяки ресурсам Microsoft на маркетинг тепер виділяються величезні бюджети, що привертає ще більше уваги нових випусків.



25 жовтня відбувся випуск нової частини Call of Duty: Black Ops 6 на всіх платформах, включаючи ПК. Гра зібрала велику аудиторію не лише серед консольних гравців, а й серед користувачів PC, потрапивши до топ-10 найпопулярніших ігор Steam із піковим онлайном понад 306 тисяч гравців минулих вихідних. Хоча ця загальна кількість включає й інші ігри серії, основну увагу привернув мультиплеєр і зомби-режим Black Ops 6.

Проте рейтинг гри у Steam складав лише 58% позитивних відгуків. Негатив пов’язаний із проблемами у лаунчері, розривами з’єднання, які переривають навіть сюжетну кампанію, та вильотами. Однак сама кампанія отримала позитивні відгуки: гравці називають її однією з найкращих годин Cold War, відзначаючи також її тривалість. Мультиплеєр порадував оновленою динамікою з додаванням стрибків, підкатів та трюків, а також продуманим дизайном мережевих карток. Зомбі-режим також понравився гравцям, додавши нових ворожень. У візуальному плані гра не просунулась щодо попередніх частин, але це компенсується низькими системними вимогами.

На Metacritic Black Ops 6 вже має рейтинг користувача 77 балів на Xbox. Профільні видання, включаючи IGN, відзначили синглову кампанію та поставили грі високі оцінки, з IGN надаючи 9 балів із 10.

